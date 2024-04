Tras el susto del sismo, confirman que no hubo daños, heridos ni pedidos de auxilio

Cuando los salteños estaban aprestándose al reposo nocturno y a compartir las últimas horas de este lunes, la tierra dio un buen susto cuando se suscitó un temblor de 4.6° en la escala de Richter, a 40 metros de profundidad y con epicentro en la zona cacheña, el cual se percibió en buena parte de la provincia.

En medio de los comentarios y las repercusiones sobre este movimiento telúrico, buena noticia fue la que no se registraron daños, complicaciones ni heridos tras este fenómeno geológico, aunque sí se reportó algún que otro llamado “de susto” alertando a las autoridades del mismo.

Así lo comentó el subsecretario de Protección Ciudadana, Ernesto Flores, quien en diálogo con El Once TV, comentó más datos del sismo, como ser que el epicentro aconteció “en una zona entre Cachi y Payogasta, entre los cerros, la gente del parque nacional Los Cardones lo sintieron bastante; (pero) no hubo daños ni heridos ni nada”, rescató.

Consultado si se produjeron réplicas tras el temblor de las 23:08 horas de ayer, Flores dijo que no hubo ninguno de notoriedad o gran impacto: “Seguramente hubieron pero muy bajos, no se sintieron, si bien son detectados por los instrumentos, no son importantes y no se publican”. También agregó que hubo algunos llamados a Protección Ciudadana pero “muy poquitos, fue la gente avisando que había un sismo, nosotros nos enteramos antes incluso pero no hubo ningún llamado de auxilio”.

“Anoche la sensación de la gente fue dispar, algunos lo sintieron algo muy fuerte, otros no lo sintieron; la mayor parte fue para el oeste y sur de la ciudad”

Dicho esto, Flores enumeró algunos consejos básicos a tener presentes para algún futuro acontecimiento de tal índole, como ser no correr sino resguardarse en el lugar, autoprotegerse abajo o al costado de algún mueble o columna, alejarse de las ventanas o de todo lo que pueda romperse, al igual que contar con alguna mochila o paquete de emergencias en caso de evacuar. “Lo primero es la calma, hay que mantenerla”, sentenció para concluir.