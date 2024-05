El Gobierno oficializó el aumento del salario mínimo que será de $234.000 en mayo

Luego de que la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) terminara sin acuerdo entre los gremios y los empresarios, el gobierno nacional oficializó un nuevo aumento del 15,53% respecto a marzo y lo fijó en $234.000.

A través de la resolución 9/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció que en abril fue de $221.052 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, lo que significó un aumento del 9% respeto a marzo. Mientras que a partir del 1° de mayo el sueldo mínimo aumentará otro 5,99% ascendiendo a $234.315,12.

Además del salario mínimo, se incrementará el monto mínimo por hora, en caso de trabajadores que desarrollen su actividad por jornada. En abril fue de $1105,26 y en mayo será de $1171,58.

La última suba había sido a fines de febrero, cuando el Gobierno pautó $180.000 para ese mes y a $202.800 en marzo. El incremento para febrero representó un 15,3% más respecto a los $156.000 que había sido fijado para diciembre por el anterior gobierno de Alberto Fernández, mientras que los $202.800 implicaron una suba del 30% a partir de marzo.

El SMVM está vinculado a otras actividades que lo toman como referencia. Una de ellas es el sueldo que reciben los cadetes de las Fuerzas Armadas. Los aspirantes a militares reciben durante el tiempo de formación una remuneración igual a la del SMVM.

De igual manera, los programas Potenciar Trabajo y las Becas Progresar están atadas al SMVM. Los beneficiarios de Potenciar Trabajo cobran la mitad de un SMVM, por lo que a partir de febrero percibirán $90.000 y en marzo $101.400.

En lo que respecta a las Becas Progresar, la norma establece que podrán acceder a la remuneración la persona y su grupo familiar que no superen tres SMVM, por lo que se entiende que más personas quedarán habilitadas para solicitar la beca. No obstante, el monto de $20.000 se encuentra congelado desde el segundo semestre del año pasado y todavía no fue actualizado.