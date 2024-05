El video del violento trato de un docente a sus alumnos: “Yo soy peor que vos”

Un docente de la localidad bonaerense de San Bernardo fue separado de su cargo luego de que se filtrara un video donde maltrata a sus alumnos en una escuela secundaria.

En las imágenes, se ve al profesor de Ciencias Sociales enojado, profiriendo gritos e insultos a los estudiantes, al punto que toma a uno de los chicos y lo sienta por la fuerza.

“¿Vos sos piola? ¿Vos sos chistoso? Yo soy peor que vos? Me escuchaste, ¿no?“, se lo escucha decir en un momento al alumno con el que forcejea para que se siente.

Los hechos se registraron en la Escuela de Educación Secundaria Nº 4 y los alumnos tienen entre 11 y 12 años.

“Te sentas ahí, ahí te quedas. ¿Me escuchaste? Yo sé que estás cagado hasta las patas, boludo“, le dice al chico, en una de las situaciones más violentas que se ve en el video.

No es lo único. También advierte a uno de los alumnos: “Intentá moverte, intentá moverte. ¡Yo te dije el primer día! Yo no hago actas, el acta no sirve para una mierda. Yo te controlo por las buenas o por las malas, lo mismo para vos“.

Con la viralización del video, el trabajador fue separado por las autoridades educativas. Sin embargo, los padres comenzaron a enterarse de otros hechos de maltrato en el aula. En algunos casos, los progenitores decidieron realizar una denuncia penal contra el docente.

“El docente fue separado preventivamente de su cargo hasta que avance la investigación administrativa, para tomar las decisiones correspondientes. Una vez más reafirmamos que las escuelas bonaerenses son sitios de paz y encuentro, en donde no se admite bajo ningún concepto la agresión ni la violencia por parte de ningunos de los miembros de la comunidad educativa“, comunicaron las autoridades educativas.