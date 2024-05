Temor en Gral. Güemes por la privatización de los trenes: “Quedaríamos sin movilidad”

La actividad política está focalizada en lo que acontece por estas semanas en el Congreso de la Nación, donde se debate la Ley de Bases, la cual ya obtuvo el visto bueno de Diputados, aguardándose su tratamiento por los senadores.

En medio de las opiniones sobre su contenido, muchas críticas van hacia el aval que obtendría el Ejecutivo, de sancionarse la Ley, para proceder con las privatizaciones de varias empresas estatales, encontrándose entre ellas los Trenes Argentinos.

Esta posibilidad ha generado cierto temor en la localidad de General Güemes, pues consideran que, de volver la administración de las formaciones ferroviarias a la parte privada, sus habitantes se quedarían sin un transporte importante para ese departamento.

Así lo manifestó el diputado provincial Daniel Segura. “No quiero ser pesimista en esto, pero que lo único que va a traer una privatización de trenes o de Aerolíneas es que nuestro pueblo quede nuevamente sin movilidad”, aseveró al medio Nuevo Diario.

Dicho esto recalcó en la importancia del tren “Gesta Gaucha” que conecta la localidad de Güemes con la Capital, pues es un transporte indispensable para las personas que trabajan y estudian, y deben movilizase entre Salta y los municipios cercanos.

Pensando en lo vivido en la década de 1990, Segura consideró que “esto no será diferente, esto no nos genera ningún tipo de expectativa, ni de esperanza, quien se haga cargo de este tipo de empresa del estado, no va a ver la parte solidaria, ellos verán si es rentable, en el caso de que no sea así, lo cerrarán".

“Si tenemos un Presidente tan bueno para lo privado, que ordene y que haga funcionar mejor a estas empresas, no tienen por qué dejar de ser el Estado”