¡Así como leés! Palmeiras le tiene que pagar 9.600 dólares a Juventud Antoniana

Luego que terminara su mandato en el club, Javier Russo ex presidente de Juventud Antoniana rompió el silencio y volvió a expresarse de toda la situación que vivió en su gestión en el programa SolamenteFútbolSalta.

En primer lugar remarcó todas las deudas de un total de $12.000.000 entre todos los ítems, también apuntó contra los tesoreros quienes no presentaron los balances como tenían que ser y aseguró que está trantando de limpiar su nombre ya que "puso plata de su bolsillo": "Hasta el día de hoy no puedo conseguir que se presenten los balances y la documentación. Veo en redes que dicen que robé, me duele eso. La realidad es que fue todo lo contrario, yo puse plata en Juventud".

Por otro lado, confirmó que el club está en espera del pago de una deuda por parte del Palmeiras de Brasil por el jugador de Venezuela, Alejandro Guerra: "La deuda generada en mi gestión andaba alrededor de los $14 millones. Había un monto por cobrar de U$S 9600 por el jugador venezolano Guerra, que nos debe pagar del Palmeiras. Es por un mecanismo de solidaridad".

El papeleo correspondiente ya se presentó en FIFA pero Russo dejó en claro que esa deuda no se cobró porque el club no tenía una cuenta en dólares: "Apenas se pase un cbu en dólares, esa plata ingresa al club" lo que quedaría una deuda de $4.000.000 "totalmente manejable".