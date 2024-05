Vivir en la calle: "Duermo donde caiga la noche, me quitaron mis hijos"

Con el frío las historias de dolor y necesidad parecen "florecer" y hacerse más visible ante los ojos de la sociedad que en general ignoran las mismas. Estas historias de vida, que se entretejen en la calle y que son el hogar de muchos que sufren producto del abandono de sus familiares por encontrarse atravesando alguna adicción o quizás un problema de salud.

Conocer alguna de estas historias quizás nos lleve a reflexionar como sociedad y podamos tender una mano a quien más lo necesitan y no hacer esquiva nuestras miradas. Por ejemplo la historia de Ana María, una mujer que vive por problemas familiares en situación de calle “A veces vuelvo a dormir a mi casa después de las 12 de la noche, mientras que a la mañana tomo el desayuno aquí y después me voy a un comedor ubicado en calle Tucumán donde me dan el desayuno”.

Otras de las historias que se dio a conocer por Multivisión es la de José, un hombre de 65 años que hace 20 años que tiene problemas con el alcohol y desde entonces vive en la calle. “Todo es difícil en la calle, desde conseguir un plato de comida, hasta un par de monedas para poder vivir”.

El hombre angustiado, relató que tiene 3 hijos y varios nietos, a los cuales sólo pudo conocer a uno. “El alcohol me hace olvidar un poco de lo que me está pasando, porque me quitaron los hijos, la casa, la mujer, y cuando se me pasa el alcohol todos los recuerdos vuelven”, contó. “duermo donde caiga la noche, a veces duermo al frente de la plaza 9 de julio, donde hay un aire acondicionado que tira aire caliente".