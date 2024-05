Revelan quién sería el tercero en discordia entre Emilia Attias y el Turco Naim: “Él se fue a vivir a Ecuador para no quedar como un cornudo”

Este jueves, Yanina Latorre lanzó una bomba de proporciones catastróficas para el ambiente artístico local cuando contó que la relación entre Emilia Attias y el Truco Naim tras 20 años de amor, a lo que Fernanda Iglesias le puso nombre y apellido al tercero en discordia: Nicolás Francella.

En LAM, la panelista decana reveló que, tras varias sospechas, Naim descubrió un amorío de Attias con el hijo de Guillermo Francella, tras lo que ambos intentaron sacar adelante una relación que decididamente no estaba pasando por su mejor momento.

“La banco a ella: el tipo grande, no labura, deprimido, todo el día tirado. Ella en la plenitud de su edad, hormonada, espléndida y bancando todo”, señaló Yanina. “”Algún dia se tenía que dar cuenta esta chica”, dijo Matilda, mientras Nazarena aseguró que Naim es “bravo”.

“En su época de soltero tenía un departamentito con otro actor, Adrián Yospe”, recordó Ángel de Brito. “Acá empezaron las repercusiones, empezaron a escribir todos como locos, los que trabajaron, los que los conocen”, agregó el conductor, instantes después.

“Ella estaba demasiado enamorada, o sea que se le fue el amor. Se le fue. Tiene que haber un desgaste, cosas que vivió, no le gustó igual”, acotó Marixa Balli. “El nombre del muchacho de la fiesta parece que era Nicolás Francella”, aseguró la panelista, mientras Yanina pedía que “ojalá aparezca una foto bailando juntos”.

Francella y Attias compartieron el rodaje de la película En la mira y se los pudo ver juntos en las fotos de la avant premiere, ocurrida en abril de 2022.

El Turco Naim se fue a vivir a Ecuador para "no quedar como un cornudo"

“Ahora, como él (Turco) tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, comenzó diciendo la panelista en vivo.

“Él está en un lugar que se llama Montañita y es el Turco Naim, que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, agregó.

Y cerró, poniéndose del lado de la modelo con unas contundentes palabras: “La banco a ella. El tipo grande, no labura, está deprimido y todo el día tirado. Y ella con la plenitud de su edad, espléndida y bancando todo”.