Comienza la segunda fecha de la Liga Profesional 2024

La Liga Profesional 2024 comienza este sábado su 2º fecha:

Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se enfrentarán este sábado desde las 15.30, por la segunda fecha de la Liga Profesional 2024. En el Estadio Bautista Gargantini, los dirigidos por Martín Cicotello quieren estirar su historial favorable en el clásico provincial frente al Tomba de Daniel Oldrá.

La Lepra viene de ganar en la primera fecha ante Lanús de visitante por 2-0, resultado que no conseguía por torneos de AFA desde su debut en la Copa Argentina ante Argentino de Quilmes hace más de un mes.

Del otro lado, el Tomba cayó en su estreno de local ante Barracas Central por 1-0. Estiró su mal momento después de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa LPF ante Vélez por penales, tras ser el mejor en la etapa regular.

River Plate vs. Belgrano

Con la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores ya en el bolsillo, River ahora pone el foco en el plano local con el objetivo de seguir acumulando victorias. Este sábado, desde las 18, se medirá contra Belgrano en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional 2024. A continuación, los datos del partido que dirigirá Pablo Dóvalo en el Monumental.

Después del 2-0 a Libertad con el doblete de Miguel Borja que además del pase a la siguiente ronda le dio la clasificación al Mundial de Clubes 2025, el conjunto de Martín Demichelis vuelve a su casa por tercer partido consecutivo en busca de conseguir otros tres puntos que le permitan tener un arranque ideal en el plano local, tras el 2-0 a Central Córdoba en la primera jornada.

Por su parte, Belgrano también llega en alza después de haber superado 1-0 a Real Tomayapo en Córdoba, triunfo que lo dejó a un paso de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El problema para el entrenador Juan Cruz Real pensando en River es que en principio no tendrá al goleador Franco Jara por lesión y además permanece la duda de si Pablo Chavarría, con una molestia muscular, podrá decir presente. Si se confirma esto, el pibe Franco Rami podría ser titular en el Monumental.

Defensa y Justicia vs. Gimnasia

Defensa y Justicia recibirá a Gimnasia de La Plata en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, el sábado a las 20, por la segunda jornada de la Liga Profesional 2024. El Halcón, que se quedó sin entrenador por la renuncia de Julio Vaccari y fue eliminado de la Copa Sudamericana, necesita un triunfo para enderezar el rumbo en el segundo semestre del año.

Defensa y Justicia comenzó la espiral negativa tras la caída por penales ante Argentinos Juniors en los cuartos de final de la Copa de la Liga y no paró hasta la eliminación de la Copa Sudamericana. Después de perder con el Bicho cayó en Colombia con el DIM, en Bolivia frente a Always Ready y en Parque Patricios vs. Huracán, por la fecha 1 de la Liga Profesional. Luego de la igualdad 1-1 ante el elenco cafetero, Vaccari renunció como entrenador de la institución.

Por su parte, Gimnasia viene de un triunfo con autoridad ante uno de los finalistas de la Copa de la Liga. El Lobo derrotó por 3-1 a Vélez en la primera jornada, en el Juan Carmelo Zerillo, en el debut de Marcelo Méndez como DT del primer equipo.

Instituto vs. Unión

Instituto recibirá a Unión el sábado dese las 20.30, por la segunda jornada de la Liga Profesional 2024. Ambos equipos vienen de ganar en la primera fecha y, en el Monumental de Alta Córdoba, desean continuar la racha iniciada hace una semana.

Instituto logró un buen triunfo en el inicio de la Liga Profesional; visitó a Sarmiento en Junín y se llevó los tres puntos luego de ganarle por 2-1. La Gloria había terminado en la séptima posición en la Copa LPF, sin clasificación a la siguiente fase, y se había despedido con derrota por 3-1 ante River.

Unión venció por 1-0 a Banfield en la primera jornada de la Liga, en el Estadio 15 de abril. El Tatengue, que había terminado la Copa de la Liga con un triunfo sobre Tigre por 1-0, en Victoria, quiere hacer un buen segundo semestre y escaparle, definitivamente, a la lucha por el descenso.