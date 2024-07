¿Scaloni para rato? Todo apunta a que el DT se quede hasta el mundial de 2026

A partir de la conferencia de prensa post victoria de la Selección Argentina, se presume que Lionel Scaloni continuará al mando de la "Albiceleste" hasta el mundial 2026 en EE. UU., México y Canadá.

“Hoy estoy bien, recuperé todo eso que no tenía y esperemos seguir en esta senda", aclaró el míster. Además, agregó que "ahora mi esposa me decía que esto es una locura, te demanda un montón de energía, y sí que te demanda mucha energía, el día (que no tenga esa energía) lo diré. Es importante ser sincero”.

Todo surgió a partir de la pregunta que recibió el técnico argentino sobre su continuidad a lo que su primera respuesta fue: "¿Tiro otra bomba como la que tiré? Casi me defenestran aquella vez". Esto hace referencia a sus declaraciones del año pasado, luego de que Argentina le ganara 1 a 0 a Brasil en el estadio Maracaná. En aquella ocasión, el entrenador dijo que no estaba pasando por un buen momento y tenía que pensar si continuaría al frente de la Albiceleste.

Sin embargo retrucó diciendo que “ahora estoy bien”. Y desarrolló: “Yo la pasé mal el año pasado, no la pasé bien, esa es la realidad, no estaba en condiciones”.