"Pagaría millones por comprar el Balón de Oro de Maradona solo para destruirlo"

El Mundial que tuvo Diego Maradona en México 1986 es recordado como la mejor actuación individual en la historia del torneo. El Diez fue elegido mejor jugador y en aquel entonces la marca adidas le regaló un Balón de Oro, galardón que fue robado por la mafia italiana en 1989 y se recuperó en el 2016. Esta reliquia será subastada en la casa Aguttes de París, y se espera que su valor oscile entre los siete y los 15 millones de euros.

En este contexto, durante la promoción de la gala que se llevara a cabo el próximo 6 de junio, Terry Butcher, capitán de la selección de Inglaterra en la tierra azteca, se encontró con Osvaldo Ardiles, argentino campeón del mundo en 1978. La reunión fue en Hampden Park de Glasgow, donde Maradona marcó un gol en 1979 frente a Escocia, en una victoria de Argentina por 3-1. Recordaron a Diego como leyenda del futbol, como compañero y rival.

Diego festejando el segundo gol ante Inglaterra, de fondo, un frustrado Terry Butcher.

Butcher fue titular aquella tarde del 22 de junio del 86, la fecha del mejor gol en la historia de los mundiales. De hecho, fue uno de los últimos jugadores a los que Diego dejó en el camino en aquella gesta. Durante su carrera como jugador se desempeñó como un marcador central de características muy físicas, mucho roce y un juego siempre al límite. Era tanto el carácter de este jugador que fue designado como capitán de la selección de los Tres Leones en las Eliminatorias del Mundial 1982 y no soltó la cinta hasta su retiro del equipo después del mundial Italia 90.

Recordando aquel partido y la próxima subasta del premio, Butcher declaró: "Pagaría siete millones de libras por comprar el Balón de Oro de Maradona solo para destruirlo. Pero bromas aparte, me gustaría decir que Maradona es el mejor jugador contra el que he jugado y, sin duda, un aspirante a mejor jugador de la historia; realmente no necesitaba hacer trampas”.

Terry Butcher y Osvlado Ardiles en el Hampden Park

Recordando que hace un tiempo se había subastado la camiseta que uso Diego en aquel partido y tratando de anticiparse a lo que se pueda pagar por esta joya, el ex defensor inglés dijo: "Steve Hodge, mi colega en el centro del campo inglés, intercambió camisetas con Maradona después del partido de cuartos de final del Mundial. Se vendió por más de 7 millones de libras en una subasta, eso da una idea de lo que recaudará el Balón de Oro”.

También recordó la histórica Mano de Dios, que al parecer para Butcher es una herida que aún no cierra: "Como saben, me opongo rotundamente a cómo se ha implementado el VAR en el fútbol, pero habría cambiado los titulares de ‘Mano de Dios’ a ‘Atrapado con las manos en la masa’".

En Inglaterra aún recuerdan aquellos goles de Diego.

Osvaldo Ardiles y el recuerdo de Maradona

Osvaldo Ardiles recordó a Maradona.



Campeón del mundo en Argentina 1978 y compañero de Maradona en España 1982, Ardiles recordó al Diez: “Volver a ver el Balón de Oro de Diego me trae tantos recuerdos de mi querido amigo. Este Balón de Oro es el símbolo de algo espectacular y único. Marca la cumbre del mejor jugador del mundo, el mejor gol de la Copa Mundial. Y la mayor actuación individual de cualquier Mundial. Diego, con el tiempo, se convertiría para mí en el mejor jugador de todos los tiempos".

“Es muy emotivo para mí estar aquí, en Hampden Park, en el escenario del primer gol de Diego con Argentina cuando era un joven de 18 años. Entonces pudimos ver que iba a ser algo especial”, señaló el cordobés, que como jugador vistió la camiseta del Tottenham e Instituto. /Ole