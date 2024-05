Mujer perdió el control y cayó con su auto a un canal: "No midió la distancia"

Hace algunos minutos los vecinos del Pasaje Huaytiquina vieron interrumpida su aparente tranquilidad cuando el estruendo producido por un vehículo al caer al canal los sorprendió. InformateSalta llegó hasta el lugar en el que dialogó con Irene, vecina del canal ubicado sobre la Avenida Juan XXIII.

"La mujer entró, hizo una mala maniobra y se fue al canal", sostuvo. Es que aparentemente la conductora, una persona de alrededor de 40 años salía luego de visitar a un familiar, y no acostumbrada al lugar terminó por hacer una mala maniobra que la dejó dentro del canal.

"No midió la distancia, gracias a Dios pasó un muchacho, se sacó la campera y se metió al canal a sacarla a ella que estaba en una crisis tremenda. Yo vi todo, estaba haciendo milanesas y decía, 'no no que no se vaya'", continuó explicando Irene.

Fue una desgracia con suerte ya que el automóvil, un Peugeot 307, se deslizó por el canal por lo que no sufrió daños considerables y la conductora se negó a ser trasladada por la ambulancia pero se fue con un conocido que se acercó.

El canal no cuenta con baranda, por lo que es una amenaza constante para los vecinos que en su mayoría cuentan con vehículos propios.