¡Peligro, rutas nacionales rotas! Por esquivar los baches, volcaron y resultaron heridos

En el recuento de hechos ocurridos durante el fin de semana y que este lunes toman protagonismo, sobresale uno ocurrido en la zona norte de la provincia, con un accidente el cual aconteció debido al mal estado de las rutas nacionales y la falta de mantenimiento de las mismas.

¿Qué fue lo que ocurrió? Fue este domingo cuando, por la ruta nacional 34, el deterioro de la misma derivó a que un vehículo despistara por esquivar los pozos y baches sobre la calzada, quedando volcado a la vera de esa ruta, por la zona de Embarcación.

Según la información que compartió el sitio Orán Conectado, fue a la altura de la localidad de Senda Hachada donde un vehículo, una Ford EcoSport en que viajaban cuatro ocupantes, intentó esquivar los pozos que hay en el asfalto pero, en el zigzagueo y terminó despistándose.

Habiendo perdido el control, el rodado terminó a la vera de la carretera y volcado. Como resultado de este accidente, un hombre resultó con traumatismo leves y también con picaduras de abejas, pues terminaron impactando contra un panal. Dos mujeres sufrieron traumatismos en la espalda, tórax y presión alta, mientras que otra mujer fue trasladada a Orán por un fuerte golpe en la cabeza.

No obstante, lo ocurrido con este vuelco hizo reiterar una demanda constante por los habitantes del norte provincial, debido a la falta de arreglo y mantenimiento de las rutas nacionales que cruzan esa parte del territorio salteño, no siendo la preocupación únicamente de la RN 34 por Pichanal y Tartagal, sino también por la ruta 50 en el tramo Orán y Pichanal.