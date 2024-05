Puente de Vaqueros: "No podemos seguir esperando y que empiecen a ocurrir accidentes"

En vista de las implicancias del ajuste llevado a cabo por Nación, el Gobierno de Salta decidió asumir la responsabilidad de la construcción de un nuevo puente de acceso al municipio de Vaqueros, utilizando fondos propios.

Al respecto, Gonzalo Macedo, director de Vialidad Provincial, explicó que una vez que se obtenga la aprobación del proyecto ejecutivo por parte de Vialidad Nacional, la obra se financiará con fondos provinciales, con la intención de posteriormente solicitar el reembolso de la inversión al Estado Nacional.

En la oportunidad, hizo hincapié en la urgencia de la situación, señalando que "no podemos simplemente esperar indefinidamente a que el gobierno nacional decida si enviará o no fondos", ya que esta demora podría desencadenar accidentes y otros problemas en la zona.

"No podemos seguir esperando a que Nación decida enviar o no fondos y que empiecen a ocurrir accidentes"

El funcionario explicó en FM Aries que se trata de una obra clave, que permitirá mejorar significativamente el flujo vehicular en la zona de Vaqueros y La Caldera.

Sobre la posibilidad de inversión privada, y un posible peaje, explicó que hay interés de varios empresarios pero no se logró avanzar debido a la incertidumbre económica. "Hay que ver si dan los números, si el sistema de peaje se hace así o el Estado subsidia parte para que se pueda hacer la obra, pero todo va a depender de que se estabilice un poco la macroeconomía", afirmó.

La obra

La iniciativa contempla la creación de dos puentes de hormigón para sustituir al antiguo de hierro, el cual, se determinó no ser apto para cargas pesadas. “Ya no puede soportar carga pesada, no da para más, simplemente se lo podría utilizar para vehículos livianos, ciclovía, paseo peatonal", dijo.

Además indicó que se prevé la construcción de una circunvalación en el pueblo de Vaqueros y una costanera que bordearía los ríos Vaqueros y Wierna, con una extensión de tres kilómetros y medio.