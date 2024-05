Sin atención del PAMI al interior, preocupa la saturación del sistema público

La decisión del PAMI, obra social nacional, de romper con el convenio con la Asociación de Clínicas del Interior de la provincia de Salta, generó preocupación ya que más de 30 mil afiliados quedaron sin atención, informó el Diputado Bernardo Biella.

Esto repercute inmediatamente en la salud pública, de no prestar atención una clínica o privado, el Estado tiene la obligación de resolver la problemática prestando el servicio al paciente, explicó Federico Mangione, ministro de Salud de Salta.

En este caso mencionó la particularidad del Hospital San Bernardo, cuyo gerente general Pablo Salomón, advirtió al titular de la cartera sobre el aumento en la cantidad de pacientes.

Mangione mantuvo una reunión con el director de PAMI Salta, donde le solicitó que arregle cuanto antes la situación, de no hacerlo llevaría a un problema a nivel hospitalario.

“Me dijo que no cumplían las empresas, bueno, pero no me importa”.

Al comentarle sobre el incumplimiento de las empresas hacia la obra social nacional, le dijo que debía igualmente solucionarlo: “es como está haciendo Nación con nosotros, está haciendo auditoria, pero hacen corte y nosotros tenemos que hacernos cargo de las cosas que hicieron mal antes”.

Por último, aclaró que la problemática responde a nivel nacional y son quienes deben hacerse cargo de lo que sucede.