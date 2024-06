¿Cómo armar un Set Up Gamer a precio accesible?

¿Estás listo para elevar tu experiencia de juego a un nivel épico? Si eres un verdadero amante de los videojuegos, no hay nada mejor que tener un Set Up Gamer diseñado a tu medida. Un espacio donde puedas sentir el confort para jugar, trabajar o estudiar de manera cómoda y sin fricción.

Beneficios de Contar con un Set Up Gamer Personalizado

Tener un set up gamer diseñado a tu medida no solo mejorará tu rendimiento en tus actividades con la notebook o PC, sino que también te brindará una serie de beneficios invaluables:

Mayor Comodidad y Ergonomía

Un set up gamer bien diseñado te permitirá mantener una postura correcta durante largas sesiones de juego, evitando dolores de espalda, cuello y muñecas. Elementos como una silla gamer ergonómica, un teclado y mouse cómodos, y una correcta ubicación de los monitores harán la diferencia.

Aumento de la Productividad

Al tener todo lo que necesitas a tu alcance y organizado de manera eficiente, podrás concentrarte mejor en tus juegos y tareas, reduciendo las distracciones y aumentando tu productividad.

Personalización y Estil

Un Set Up Gamer es una expresión de tu personalidad y estilo. Podrás elegir los colores, luces, accesorios y detalles que mejor refleje tu identidad como Gamer.

Inmersión Total

Con los periféricos y accesorios adecuados, como audífonos envolventes, monitores de alta definición y luces ambientales, podrás sumergirte por completo en tus juegos favoritos, transportándote a mundos virtuales increíbles.

Elementos para un Set Up básico

No es necesario gastar una fortuna para armar un Set Up triple B (Bueno, Bonito y Barato). Con una planificación inteligente y la selección adecuada de productos, podrás armar un Set Up Gamer increíble sin romper el banco.

Para un Set Up básico, destacaremos y daremos énfasis al monitor y a las sillas gamer donde existen excelentes opciones económicas y debes evaluarlas dado que no te fallarán nunca!

● Gabinete: GABINETE ACONCAWA RGB C/FUENTE 600W

● PC Armada: PC GAMER AMD RYZEN 5 4600G A320 8GB 240GB SSD

● Escritorio: ESCRITORIO GAMING XTECH SPIDER MAN

● Silla Gamer: SILLA GAMER MARVO CH106 RED AND BLACK (ROJA Y NEGRA)

● Monitor: MONITOR PHILIPS 22 221V8L 77 VGA HDMI

● Combo Teclado y Mouse: COMBO TECLADO Y MOUSE PERFORMANCE LK503 USB BLACK

● Auricular y micrófono: AURICULARES ADATA XPG EMIX H20 RGB

Elementos para un Set Up Avanzado

Para usuarios más exigentes y que ya hayan pasado por la etapa de un Set Up básico o probablemente con diferentes partes heredadas :), mencionaremos algunos productos que tienen un precio un poco más alto pero sin duda mejoran la comodidad, precisión y rendimiento de todo el ecosistema informático que estás armando.

En este caso, destacaremos la PC armada como símbolo de una estructura informática para el uso diario. También, el uso de un teclado con mouse inalámbrico ergonómico y resistente es un plus para el armado que quieres llegar.

● Gabinete: GABINETE CORSAIR ICUE 220T ATX BLACK 3 FANS RGB

● PC Armada: PC GAMER AMD RYZEN 7 5700G A320 16GB 480GB SSD

● Escritorio: ESCRITORIO GAMING XTECH SPIDER MAN

● Silla Gamer: SILLA GAMER AUREOX G600 NEGRA Y BLANCO

● Monitor: MONITOR LG 24 24GN60R B IPS 144HZ 1MS

● Combo Teclado y Mouse: COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK235 WIRELESS

● Auricular y microfono: AURICULAR GAMER CORSAIR HS60 HAPTIC USB STEREO CAMUFLADOS

Elementos para un Set Up ÉPICO!

Sólo quienes cuenten con una gran ambición de mejorar cada aspecto de su productividad, comodidad y orden de su Set Up estarán dispuestos a construir uno totalmente original y sin igual. Es una realidad que para esto es necesario un presupuesto mayor, pero como apasionados de la informática y conocedores de hace años de elementos para el uso diario (más de 10 horas), creemos que a mediano plazo les será SUPER rentable adquirir este tipo de productos para su bienestar laboral, académico y de videojuegos.

Para ello, nombraremos al gabinete RGB como un diferencial estético a la hora de armar tu nave espacial gamer en tu habitación u oficina.

● Gabinete: GABINETE GAMER AUREOX RHEA ARX 400G

● PC Armada: PC GAMER AMD RYZEN 7 8700G A620 32GB 1TB SSD

● Escritorio: ESCRITORIO GAMING XTECH SPIDER MAN

● Silla Gamer: SILLA GAMER PRIMUS THRONOS BROWN MANDALORIAN 200S

● Monitor: MONITOR SAMSUNG 27 ODYSSEY G4 IPS 240HZ 1MS

● Combo Teclado y Mouse: COMBO TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK270 WIRELESS

● Auricular y micrófono: AURICULAR GAMER HYPERX CLOUD FLIGHT WIRELESS HEADSET

Recordatorios, consejos y optimizaciones importantes a tener en cuenta para tu Set Up

No olvidar que algunos accesorios harán la diferencia según cada persona. Dado que todos somos diferentes un Pad para el Mouse, tiras de luces led, cámara web, etc. podrán hacer la diferencia según nuestros gustos. Existen infinidad de variantes para estos productos y por lo general no es necesario gastar mucha plata en ellos ya que los de buena calidad son económicos.

Ten en cuenta estos consejos y optimizaciones para contar con el espacio que deseas construir:

1. Organiza tu Espacio

Un espacio bien organizado no solo lucirá mejor, sino que también te ayudará a mantener la concentración. Utiliza organizadores de cables, bandejas para teclado y mouse, y estantes para mantener todo en su lugar.

2. Cuida la Ergonomía

Recuerda, largas sesiones de juego, trabajo o estudio pueden causar tensión muscular y fatiga. Ajusta la altura de tu silla, monitor y teclado para mantener una postura correcta y evitar problemas a largo plazo.

3. Personaliza tu Set Up

No tengas miedo de expresar tu personalidad a través de tu set up gamer. Agrega detalles únicos, como figuras de acción, pósteres o incluso una temática específica que refleje tus intereses.

4. Mantén todo Actualizado

A medida que avanza la tecnología, asegúrate de mantener tus componentes y software actualizados. Esto te permitirá disfrutar de la mejor experiencia de juego y evitar problemas de compatibilidad.

Conclusión

Armar un set up gamer a precio accesible no solo es posible, sino que también puede ser una experiencia gratificante y emocionante. Al seguir esta guía y seleccionar cuidadosamente los componentes adecuados, podrás crear tu propio espacio personalizado, donde seguramente pases buena cantidad de horas diarias y debas customizarlo para que esté a la altura de tus necesidades.

Todos estos productos mencionados podrás conseguirlos en la casa de computación Katech donde te brindarán consejos y te darán todas las herramientas que necesitas para comprar al mejor precio y seguro.