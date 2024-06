La mega bomba que tiró un periodista rosarino sobre Lionel Messi para 2025

En Rosario sueñan con el regreso de los grandes. Nadie les quita la ilusión. Ni siquiera la posible llegada del delantero surgido en Rosario Central Ángel Di María que se entorpeció y enfrió cuando tanto él como su familia sufrieron amenazas narco en las calles de la ciudad, justo en el momento que parecía una realidad cercana su retorno. Lionel Messi también ilusiona con su vuelta.

No solo los ojos están puestos en lo que pueda hacer Fideo tras su paso por el Benfica de Portugal con el cual mantiene un contrato que podría ser renovado según lo que decida en cuanto a su regreso, sino que también los ojos están puestos en el cierre de carrera de Lionel Messi. Es que Newell's fue la primera casa del futbolista considerado por muchos el mejor futbolista del mundo, que actualmente disfruta de su estadía en el Inter Miami que milita la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En los últimas días surgieron versiones sobre el futuro deportivo del astro rosarino y su posible regreso al fútbol argentino. Fue el periodista Fernando Carrafiello que en un streaming reveló información sobre un posible retorno del '10' a su ciudad natal. "El 2025 puede ser el año en el cual se lo puede ver a Messi se lo vea con la indumentaria de Newell's. Dejenme ir de a poco con la información", comenzó diciendo el periodista que comenzó a relatar el plan.

Lionel Messi se puso la camiseta de Newell's en un homenaje a Maradona, luego de convertir un gol.

En continuación con su relato, el periodista detalló la idea que tiene el astro rosarino sobre su retorno al fútbol argentino, donde todavía no debutó en la Primera División: "La idea de Messi, en mitad de este 2024, es que en el próximo año pueda ponerse la camiseta de Newell's. La idea no es venir solo, le voy a poner nombre y apellido". Además, agregó que el plan va más allá de su presencia futbolística: "La idea es que su socio a futuro David Beckham llegue conjuntamente con él con una inversión multimillonaria. Nombrarla como una SAD no me parece, pero es una inversión para el fútbol"

Y concluyó: "Es una inversión que constaría de extensión en la cancha, un centro de alto rendimiento, las inferiores mejores y más potenciadas, y eso conllevaría la presencia de Messi con la '10' de La Lepra. Estamos hablando de 2025.