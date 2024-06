Mascherano se queda sin una de sus figuras para los Juegos Olímpicos

Alejandro Garnacho no participará en los Juegos Olímpicos de París, ya que el Manchester United anunció que no lo cederá. Dado que el torneo no forma parte del calendario FIFA, los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores, por lo que el juvenil no podrá integrarse a la Selección Argentina Sub-23.

El propio Garnacho intentó convencer al técnico neerlandés Erik ten Hag, pero la decisión de la dirigencia del club ya estaba tomada. Sin embargo, el nacido en España fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos contra Ecuador y Guatemala, y mantiene la esperanza de estar en la lista definitiva para la Copa América.

Por otro lado, Javier Mascherano, técnico de la Sub-23, ahora centra su atención en Enzo Fernández. Aunque el mediocampista es un objetivo, en Inglaterra se especula que el Chelsea tomará una postura similar a la del Manchester United y no lo cederá para los Juegos Olímpicos.

Mascherano espera por Dibu Martínez

Con Julián Álvarez y Nicolás Otamendi confirmados como dos de los tres jugadores mayores de 23 años permitidos en la lista olímpica, Mascherano aguarda la decisión de Aston Villa sobre Emiliano "Dibu" Martínez. Hay esperanzas de que el arquero campeón del Mundial de Qatar 2022 sea autorizado y forme parte de la delegación en París.