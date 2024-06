Una senadora del PRO cuestionó el sueldo de Manuel Adorni: “Me parece que está mal que el vocero presidencial cobre lo que gana”

Luego de una semana en la que las dietas de los senadores fueron otra vez eje de polémica por un nuevo aumento, la legisladora Guadalupe Tagliaferri apuntó contra el sueldo del vocero presidencial Manuel Adorni y afirmó que hace falta una discusión de fondo sobre las escalas de remuneración de los funcionarios públicos.

La senadora del PRO afirmó este domingo en una entrevista radial que, desde su mirada, "está mal que el vocero presidencial cobre lo que gana". Fue al ser consultada por la suba del 9% retroactivo en las dietas de la Cámara Alta que se conoció esta semana y por el que iban a cobrar cerca de 8 millones de pesos.

"Lo que sucede es que hubo una paritaria entre el personal de planta permanente y el Ejecutivo. Las dietas de los senadores están enganchadas, al igual que lo que sucedió con diputados, porque es muy difícil tener una paritaria como senadores", explicó y sumó que en el Gobierno Nacional "los sueldos de los ministros también están enganchados a la paritaria de la planta permanente".

Tagliaferri sumó que cuando se enteraron de la suba, "hubo una firma de todos los presidentes de todos los bloques pidiendo que ese aumento quede sin efecto. Entiendo que sea voluntad permite aplicar esa resolución, que no se haga el aumento. Para mi ya está, no se aplica". Además contó que la suba no se aplicó al sueldo que cobró en el día de ayer.

Ante la consulta de qué se puede hacer para que esta situación no se repita, la senadora amplió la discusión a todos los sectores de la vida pública y fue entonces que habló de lo que gana Manuel Adorni, el portavoz de Javier Milei.



El vocero Manuel Adorni, junto al presidente Javier Milei

"Hay que tener una discusión más seria respecto a lo que cobran todos los funcionarios públicos, no solo los senadores. A mi me parece que está mal también que el vocero presidencial cobre lo que gana, tenemos que dar una discusión seria de cómo se actualiza". afirmó en diálogo con Radio con vos.

A mediados de abril se conoció que el vocero presidencial Manuel Adorni fue ascendido de rango a secretario de Estado, por lo que comenzaría a tener un mayor sueldo. De acuerdo a la escala salarial vigente, el salario de un secretario del Estado rondaba los 3,2 millones de pesos. Con el ajuste inflacionario, el sueldo de Adorni rondaría los 4 millones de pesos.

"¿Esta bien que alguien cobre más que el presidente o no esta bien? ¿Cuánto gana la Justicia? Yo creo que tenemos que darnos como argentinos esta discusión en forma seria. Es difícil, porque hay que abrir la cabeza y sentarse a resolver seriamente esto", continuó la senadora del PRO.

Cuando le repreguntaron si el vocero tendría que ganar menos, la senadora fue más cauta: "No lo sé, tendríamos que discutirlo. Cuando fue el primer aumento de los senadores, el planteo fue que los senadores no podían cobrar un aumento de sueldo. Entonces el planteo es, bueno, podemos discutirlo todo. ´¿Está bien que un senador gane lo mismo que el vocero o está mal? ¿Tiene que cobrar más o tiene que cobrar menos?", cerró sus planteos sobre el tema. /Clarín