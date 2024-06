Con el "Buitre" en el banco, el “Santo” cambió el chip: “Ahora jugamos con la pelota la piso"

El “Santo” del “Buitre” Espeche tuvo su mejor partido del torneo con un gran performance en todas sus líneas. La impronta del entrenador quedó marcada en el estadio Martearena, con un equipo que jugó al fútbol con pelota al piso.

Juventud tuvo puntos altos en el equipo, José Vanetta, Rodrigo Curcio y Luciano Arraya. El primero, que nació en las inferiores del “Santo”, convirtió uno de los goles del partido y se consolida en el once ideal.

José Vanetta, en dialogo con InformateSalta, habló del partido. “La fecha libre nos vino bien para plantear el juego que queríamos. Jugamos con la pelota la piso, hace mucho no se veía eso en Juventud y la verdad que lo que nos plantea el técnico en la semana lo pudimos trasladar a la cancha”, aseguró.

El talentoso juvenil se refirió sobre las próximas fechas, cuando Juventud tenga que enfrentar a equipos con mayor cantidad de puntos en la zona. “Nosotros somos Juventud y se la vamos a poner difícil a todos. El cambio de chip con el cuerpo técnico que hay ahora se nota, físicamente estamos bien, podemos jugar en equipo”, explicó.

El entrenador le cambió la posición para este partido y Vanetta jugó de media punta. “El entrenador me pidió que me haga cargo de pedir la pelota y me dio más libertad para jugar. Yo hice inferiores jugando de enganche y cuando me tocó subir empecé a jugar de volante, pero no tengo drama de ocupar esos dos lugares. Tengo que aprovechar las oportunidades que te da el técnico”, finalizó.

La próxima fecha el “Santo” visitará a San Martín de Formosa.