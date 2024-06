"Se me vino al humo", relató otro árbitro agredido en un torneo salteño

En medio de la conmoción por las consecuencias que causó un anterior episodio, ahora se conoció otra agresión a un árbitro ocurrida el fin de semana, con jugadores propinándole golpes de puños y patadas al finalizar un encuentro, causándole heridas al réferi.

Alejandro Coria es el nombre del damnificado quien, en diálogo con El Once TV, contó que este caso ocurrió cuando se disputaba un partido de la Liga de los Barrios – Zona Oeste, en la cancha suplementaria del club Pellegrini, encuentro que se desarrolló con toda normalidad hasta que finalizó el mismo.

Según contó, cuando terminó el partido, al campo de juego ingresó el padre de dos jugadores quien le reclamó que faltaba agregar tiempo. Posteriormente uno de estos jugadores también le reclamó tiempo, a lo que le respondió con calma que no faltaba nada. Fue cuando el padre lo agarró del cuello, el jugador ve esto “y se me viene al humo, me propina un golpe de puño en la cara”.

Tras este primer golpe, se hace a un costado pero “recibí otro golpe del hermano”. Fue cuando el organizador del torneo intenta retirar a los agresores, pero recibe una patada que le pega en la cara, cae al piso y se genera un tumulto donde otros jugadores lo patearon, sin poder identificarlos. Al querer salir prosiguieron los intentos de agresiones pues “no pasaron 2 minutos, esperaron que todo se tranquilice y un jugador quiso volver a agarrarme”.

Sobre los agresores principales, el árbitro los identificó como Ismael y Jonathan Beche, éste último federado dentro del club Central Norte. “Ya denuncié a los dos jugadores, están expulsados de por vida y el equipo de Villa Chartas quedó fuera del campeonato”, dijo Coria quien lamentó el resultado del encuentro de esta manera.

Sobre las consecuencias, dijo que está bien pero con problemas en la mandíbula, dificultad para comer y dolores en la zona de la nariz. Sin embargo “no puedo parar, tengo que seguir trabajando, tengo un chiquito, soy padre separado, yo cobro por cada partido”, dijo al respecto.

“Primera vez que pierden y me agreden con golpes de puño”