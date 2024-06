¿Hablarán? Llama la atención el silencio de Varg y Tonini por la mercadería hurtada

Tema comentado por estas horas es el hallazgo en un allanamiento de mercadería, sillas de ruedas, ropa, chapas entre otras cosas, en la finca del ex funcionario municipal Emilio Fayón, primo de Bettina Romero, tratándose del abastecimiento que desapareció de los galpones municipales tras el cambio de gobierno en la ciudad.

Ayer, se confirmó que Fayón fue formalmente imputado por el delito de peculado. A él se suma Andrés Nux, amigo personal suyo e integrante de la planta municipal hasta fin del 2023, imputado como partícipe necesario del mismo delito.

Sin embargo, pese a que este lunes se realizó la audiencia de imputación, quien no se presentó fue la ex secretaria de Desarrollo Humano de la gestión anterior, Silvia Varg. Ante su ausencia, no se descarta que próximamente se cite a la ex funcionaria a una nueva audiencia para el control de la acusación y la indagatoria.

Al silencio por parte de Varg, se “suma otro” que tampoco pasa desapercibido: se trata de Aroldo Tonini, ex secretario de Medio Ambiente quien fue mencionado en medio de esta polémica: Según trascendió, en las supuestas disposiciones indicando el retiro de la mercadería, Tonini habría autorizado las operatorias.

Si bien Tonini no está imputado, su silencio llama la atención. La falta de declaraciones por parte suya como de Varg no es menor en medio de la relevancia que tomó la sustracción de esta mercadería, destina a los vecinos más carentes y necesitados en la Capital salteña.

Si bien InformateSalta intentó comunicarse con ambos, no se obtuvo respuestas de estos, tampoco de los mensajes donde se les consultó la posibilidad de un diálogo, consiguiendo solo más silencio por su parte.

Lo último que dijo Tonini al respecto, fue en el mes de diciembre 2023, cuando intentaba explicar por qué los galopones municipales estaban vacíos, justificando que todo había sido debidamente entregado. ¿Qué dirá ahora?