No tienes que pagar para ligar en Internet: comunícate en apps gratis de videochat

Cada año más gente prefiere hacer nuevos contactos en Internet. Esto es una decisión completamente razonable para la gran mayoría. Después de todo, mucha gente no tiene tiempo suficiente para conocer gente nueva fuera de la Red. Además, seamos honestos, no todo el mundo ve con buenos ojos ligar en el mundo real.

Los desarrolladores de las apps y sitios de citas conocen bien esta tendencia y, por supuesto, la usan para su propio beneficio. Existen alrededor de ocho mil servicios de citas en Internet hoy en día. La única pregunta es: ¿merece la pena pagar?

Por qué una suscripción de pago a un servicio de citas no siempre es la mejor solución



Cualquier servicio en Internet con un gran número de usuarios tiene que generar dinero a los desarrolladores. Este dinero es necesario para desarrollar y mantener la plataforma, es lógico. Pero muchas veces, los dueños de los sitios de citas abusan sus capacidades ofreciendo a los usuarios, a cambio de un coste, funcionalidad que podrían ofrecer gratuítamente. Además, muchos limitan artificialmente las posibilidades de sus usuarios hasta que pagan por una suscripción premium. Por ejemplo, imponen límites al número de mensajes, visitas a perfiles de otros usuarios, subir fotos, etc.

Los desarrolladores (o para ser más precisos, comerciales) intentan convencerte de que en cuanto pagues por una cuenta premium, encontrarás inmediatamente el amor. De hecho, este no es el caso siempre por varias razones:

Los servicios de pago no garantizan la autenticidad de los perfiles de los usuarios que conoces en la plataforma.

Incluso con una suscripción de pago, tus posibilidades pueden estar limitadas y a veces tienes que pagar aparte por funcionalidad adicional.

No todos los servicios, incluso los de pago, son seguros y confidenciales. El riesgo de encontrar estafadores, criminales o trolls de Internet sigue siendo bastante alto.



En algunos casos, la suscripción premium puede ser útil y darte mejores oportunidades de tener un encuentro de éxito. Pero en la mayoría de los casos, es simplemente una herramienta de marketing y nada más. Si no quieres pagar cada mes solo por tener la oportunidad de comunicarte libremente con otra gente en Internet, está opción no es para ti.

¿Cómo ligar en Internet sin tener que pagar una suscripción?



Si no estás listo para pagar por acceso premium en una app o página web de citas, necesitas una alternativa gratis. Por suerte, ¡hay muchas opciones disponibles!

Funcionalidad gratis en las apps y sitios de citas. Típicamente, estos servicios aún proporcionan alguna funcionalidad básica gratis. Encontrarás restricciones pero no serán críticas. Tinder, Badoo, Bumble y la mayoría de las otras plataformas de citas ofrecen funcionalidad básica sin coste. Aprovecha la oportunidad. Tal vez es justo lo que necesitas. Video chats en Internet (chatroulettes). Estos servicios de citas son, en su mayoría, gratis. Si ofrecen funcionalidad de pago, no suele ser obligatoria para los usuarios. Existen varios ejemplos de videochats populares: Tinychat, no es un video chat clásico sino más una plataforma de streaming en la que puedes hacer directos sobre varios temas; VideochatGratis, videollamadas online con todo el mundo sobre casi cualquier tema; Meetzur, un chat web de diseño minimalista que te permite conocer gente al azar, enviar archivos multimedia, definir tu sexo, etc.; Emeraldchat, un video chat en Internet para ligar en privado o entrar en salas de chat, permitiéndote descubrir gente por su sexo, puntuación de karma y otros parámetros. Redes sociales. A pesar del hecho de que la gente no es tan activa hoy en día en las redes sociales como en los comienzos de las redes sociales a principios de los años 2000, siguen siendo plataformas ideales para ligar en Internet. Especialmente considerando que hay muchas redes sociales hoy en día: Instagram, Facebook, X.com (Twitter) y demás. ¡También existen apps de mensajería instantánea, foros temáticos y mucho más! ¡Existen muchas opciones! Videojuegos en línea. Algunos dirán que este formato no es el mejor para ligar pero no estamos de acuerdo. Los videojuegos son jugados hoy en día por una gran variedad de personas de casi todas las edades y gustos. Muchos proyectos de juegos en Internet son gratuítos y, lo más importante, permiten a los jugadores comunicarse entre sí. Esto significa que la próxima vez que juegues sea tu día de suerte. ¿Por qué no combinar negocio con placer?

No necesitas centrarte en un solo formato para ligar en Internet. Así te limitas y pierdes la oportunidad de conocer un mayor número de gente interesante. Prueba diferentes formatos y elige el que más te guste. ¡Seguro que encuentras una buena opción para ti!





En vez de una conclusión: ¿es verdad que los usuarios

en los servicios de citas gratuitos no van tan en serio?



Es una creencia bastante común que no tiene nada de verdad. Mucha gente cree que si una persona paga por una cuenta premium, significa que va en serio y está comprometido a ligar con vista al futuro, y al contrario, los usuarios sin cuentas premium no tienen planes a largo plazo y simplemente buscan una forma de divertirse.

En la práctica la situación es algo diferente. Normalmente, los usuarios sin cuenta premium son los principiantes que simplemente están explorando plataformas. Además, solo están ahí porque quieren ligar. Por eso, muchos de ellos van mucho más en serio que aquellos que llevan usando el sitio o la aplicación meses o incluso años. Es decir, es justo al contrario, los usuarios sin cuenta premium suelen ir más en serio y estar dispuestos a ligar con gente nueva.

Un estudio interesante de 2022 para intentar comprender qué buscan los usuarios de servicios populares de citas gratuitos como Teamo, Beboo y Loveplanet, arrojó los siguientes números:

Buscan una relación seria — 39%.

Buscan una relación corta — 33%.

Buscan algo entre ambas anteriores — 28%.

Esto significa que la mayoría de los usuarios van en serio, quieren encontrar el amor y comenzar una relación romántica seria. También es cierto que un tercio de los encuestados se toman menos en serio lo de ligar en Internet pero esto no significa que si llegan a conocer a alguien interesante y agradable, vayan a dejar pasar la oportunidad de comenzar una relación a largo plazo con esa persona. Después de todo, los objetivos iniciales pueden ser diferentes al resultado final, es algo completamente normal.

Si estás descubriendo ahora las citas en Internet, te recomendamos que empieces con servicios gratuítos. No tiene sentido pagar por una cuenta premium hasta que no estés seguro de que realmente la necesitas y puede incrementar significativamente tus posibilidades de éxito. Hasta entonces, será una pérdida de dinero y tal vez una pérdida de tiempo también, algo mucho más valorado hoy en día.

Te deseamos que conozcas y tengas citas con gente interesante y prometedora en Internet. ¡Adelante!