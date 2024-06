La buena noticia que recibió Scaloni, de cara a la Copa América

Ni la lluvia logró detener a la Selección Argentina que sigue su entrenándose con la mente puesta en el amistoso ante Guatemala de este viernes, su último compromiso previo al debut en la Copa América y Lionel Scaloni volvió a recibir buenas sensaciones por parte de Germán Pezzella, que deja atrás su microfractura y parece consolidarse dentro de la lista final de 26 jugadores.

El zaguero central de Real Betis y pieza clave en el armado de Scaloni desde el inicio de su ciclo en la Albiceleste entrenó a la par de sus compañeros por segundo dí­a consecutivo y, salvo algún contratiempo, serí­a parte de la nómina que irá por la segunda conquista consecutiva a nivel continental; lo que dejarí­a afuera a Leonardo Balerdi.

En caso de confirmarse la presencia de Pezzella (que se suma a íngel Correa, que con su ingreso ante Ecuador parece haber picado su pasaje), quedarí­a un último boleto a aún en el aire entre Guido Rodrí­guez, Valentí­n Carboni y Valentí­n Barco, cuya confirmación oficial llegarí­a recién el sábado tras el último compromiso antes del debut ante Canadá.

En lo que respecta al partido frente a Guatemala, la intención de Scaloni serí­a nuevamente rotar y darle minutos a aquellos que no fueron parte del partido del pasado domingo en Chicago. Dentro del partido de este viernes en Washington se espera que sean de la partida Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás González; una nueva prueba para determinar el mejor once posible para debut del jueves 20 en Atlanta. En lo que respecta a Lionel Messi, se espera que sume más minutos frente al conjunto guatemalteco, aunque aún no está definido si será nuevamente suplente o si será titular al venir de un ingreso en el complemento ante Ecuador donde disputó los últimos 40 minutos.