La historia del refuerzo de Central que estuvo en coma y tuvo que aprender a leer de nuevo

El próximo viernes Central Norte visitará a Gimnasia y Tiro por el segundo partido del la Copa de Verano. Sin embargo, esta semana trascendió que uno de sus refuerzos, Antú Hernández, estuvo cinco días en coma.

Durante una entrevista en RumboAlAscenso, programa transmitido por CNN Salta FM 94.7, dijo que "en Río Segundo me agarra fiebre en medio de la pretemporada y un examen de orina se me complicó, me dio neumonía y me llevan de urgencia a la clínica".

Asimismo, ante la atenta escucha de los periodistas, continuó: "Estuve 30 días en la clínica. Aprendí a comer sin hambre, tuve que volver a leer y usé pañales a los 28 años".

"Cuando uno está en coma le hacen muchos exámenes y me costaba pronunciar las palabras con T o K", concluyó el futbolista cuervo.