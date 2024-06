Otro accidente más, un adulto mayor resultó lesionado

Alrededor del mediodía en la esquina de Corrientes y 1ero de Octubre se produjo un choque entre un taxi y un vehículo particular. Un accidente que vuelve a poner las miras respecto a las velocidades de los conductores.

El accidente se produjo aparentemente cuando el particular no redujo su marcha, y no le cedió el paso al taxi que circulaba por derecha. Esto provocó que ambos colisionaran.

Como producto del siniestro un adulto mayor que circulaba como pasajero del taxi golpeó su cabeza con la ticketera y debió ser atendido. El conductor del vehículo particular sufrió algunas heridas menores.