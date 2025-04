La chocaron mientras llevaba a su hija y huyeron, buscan a la conductora

Una vecina busca testigos o datos de una conductora irresponsable que la embistió mientras ella guiaba una camioneta y llevaba como acompañante a su hija en la intersección de calle Ingeniero Abel Cornejo y Alvarado.

Según relata la mujer, conducía por Abel Cornejo desde el centro, y por Alvarado lo hacía el corredor 5 con una camioneta gris a su lado. El colectivo se detuvo y ella avanzó pero la camioneta también y terminó embistiéndola de lleno en la parte del conductor y luego se dio a la fuga.

Por su parte, la hija contó que recorrieron la zona por la tarde en busca de información para ubicar a la mujer que guiaba el rodado "Un mecánico nos dijo que si vio pasar una camioneta gris chocada y que salió hasta la San Martín, pero no sabe más"

Piden poder acceder a las cámaras del 911 para que se obtenga la patente y poder llegar a una acuerdo o arreglo

Mónica no entiende como la mujer se fue sin prestarle auxilio "No sé cómo se fue, casi vuelco, es impresionante el golpe. No sé de cómo que no volqué. Quedé atontada, me sentía mareada, mal. Le pido a la gente que si vio algo aporten datos, no tengo dinero para reparar, y en el seguro sin datos del otro es imposible".

Respecto a su salud y de su hija, explicó que hoy está yendo al hospital por dolores, publicó Multivisión.