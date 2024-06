Coti Romero reveló que Neymar intentó conquistarla a través de las redes sociales

En medio de las versiones de un romance entre Coti Romero y Nacho Castañares, la joven correntina reveló este miércoles que el famoso futbolista brasileño Neymar Junior intentó conquistarla a través de las redes sociales.

Todo sucedió al aire en el programa de streaming Se Picó (Republica Z) cuando la ex participante de Gran Hermano mostró que el futbolista le dio like a una de las historias que ella compartió de forma reciente.

“Para que no digan que es falso”, exclamó al mismo tiempo que dejaba ver en cámara la pantalla de su celular donde se veía la notificación que recibió por parte del jugador del Al -Hilal Arabia Saudita.

“¿Por qué no le escribís un DM? ¿No podés?”, deslizó Gastón Trezeguet. Sin embargo, ella aclaró que no tenia intenciones de nada con respecto al deportista. “No, no le voy a escribir", sentenció.

Inmediatamente, esto trajo el nombre de Nacho a la mesa y de forma picante, Trezeguet insistió: “Nacho se va a poner como loco por esto, eh...Va a leer todos los portales". /A24