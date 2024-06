“Milei es un enfermo mental, no está apto para ser presidente”

La senadora Cristina López, de Tierra del Fuego (UxP), tildóal presidente Javier Milei de “enfermo mental”, “cruel”, “despiadado” y “odiador serial” durante el debate de la Ley Bases.

“Hoy puede ser un gran día o el día más triste para el pueblo argentino”, arrancó López.“Todos los trabajadores están esperando que rechacemos la Ley Bases y el paquete fiscal”, continuó. “Ninguno de los que estamos acá adentro estamos entendiendo lo que pasa afuera. En la calle nos están pidiendo otra cosa”, dijo en alusión a las protestas de las principales centrales obreras del país.

“Deberíamos caminar las calles porque muchos se olvidaron cómo llegaron al recinto”,agregó la legisladora, que asumió su banca hace seis meses.

“Necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei, que considero es un enfermo mental”, afirmó.

A continuación, López leyó una definición:“se denomina un enfermo mental como trastorno de la salud, es decir, trastornos que afectan en el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento de las personas”.

En este sentido, la senadora pidió“que el que desee sentarse en el sillón de Rivadavia u ocupar otro cargo y quiera dirigir al pueblo argentino, sean aptos psicológicamente, que es evidente que no es lo que está pasando”.

“Solamente un enfermo mental manipulado por un grupito de cómplices, caraduras y endeudores seriales mandan al Congreso una ley Bases y un paquete fiscal que todo lo que está escrito es en contra del pueblo trabajador y los únicos beneficiados son los grandes grupos empresariales”, afirmó.

“Si esta locura se aprueba, la Argentina va a estar hundida en miseria y solo va a haber dos clases sociales: el 80% va a ser pobre, y el 20% solamente va a ser de millonarios”, dijo. “¿Y saben qué? Los trabajadores, los obreros, las amas de casa, los que se rompen el alma para llegar a fin de mes no van a estar dentro de este 20%”, continuó.

“Solamente un enfermo mental sin sensibilidad social quita los subsidios a la Patagonia, y más aún a Tierra del Fuego sabiendo que es una zona fría, y la más austral del mundo. El mes pasado a los fueguinos nos llegó una boleta de más del 1200%. Se imaginarán que son impagables”, dijo sobre los aumentos de precios de los servicios tras la quita de subsidios.

“Hay que tener mucha crueldad, pero mucha crueldad para quitar los subsidios un mes antes de que empiece el invierno”, insistió. “Hay que estar muy enfermo mental para paralizar la obra pública, dejando en la calle a más de 100.000 trabajadores, para quitar el subsidio al transporte, recortar el presupuesto a las escuelas públicas y las universidades, eliminar los fideicomisos. También para destruir a los emprendedores y las Pymes que si se llega a aprobar el RIGI, las deja en desventaja”, manifestó.

“Hay que ser cruel, despiadado y enfermo mental para festejar un déficit cero a costa del sufrimiento y el hambre de la gente”, continuó su discurso López. Según remarcó, el déficit cero,“no lo está pagando la casta, como el presidente Milei prometía y mentía en campaña”.

La senadora también se refirió a las polémicas declaraciones de Milei en la universidad de Stanford en la que al defender su concepción de que no existen las “fallas de mercado”, el jefe de Estado argentino sostuvo: “¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, o sea, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse”.

“Fue lamentable escuchar decir eso de un presidente”, sostuvo López, y luego interpeló directamente a Milei: “Señor Presidente, no somos mierda, no nos trate como tal”.

Además, López recordó las declaraciones de Milei en una entrevista en la que dijo ser “el topo que destruye el Estado desde adentro”. “Tenemos un presidente influencer que se cree apocalíptico”, sostuvo. En su opinión, Milei es “un topito que insulta, maltrata a todo político y todo ciudadano que piense diferente”.

Y entonces, llamó a Milei a renunciar o a iniciarle un juicio político: “Es obvio que no está capacitado en términos políticos. Tendría que renunciar ya o deberíamos estar pensando seriamente en un juicio político”.

También cuestionó el otorgamiento de facultades extraordinarias a Milei, que calificó de “odiador serial”. “No estoy de acuerdo con tanta maldad. Es por eso que rechacé el DNU, voy a rechazar la ley Bases y el paquete fiscal”, adelantó su voto.