Quién es el juez que mandó a la cárcel a José Alperovich: “Militante, cristinista y twittero”

A los 71 años, al juez Juan María Ramos Padilla le tocó dar el veredicto de uno de los casos más mediáticos de su extensa trayectoria. Durante la jornada de este martes, la expectativa, además de la sentencia, se centró en el Tribunal Oral N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde el magistrado fue el encargado de condenar y mandar a la cárcel a José Alperovich, tres veces gobernador de Tucumán y ex senador.

Clarín habló con jueces y abogados y se obtuvieron opiniones tan disímiles como cuestionables. "Sólo en un país con la justicia que tenemos en la Argentina un juez imparcial como él puede hacer militancia en las redes sociales". Ramos Padilla es el único juez que está activo en X (ex Twitter) y "no tiene inconvenientes en dar a conocer su ideología".

Padre del juez federal Alejo Ramos Padilla, Juan María ejerció como juez en el juzgado federal de Morón entre 1986 y 1988, período en el que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y también fue quien restituyó a menores apropiados durante la dictadura a sus familias.

En diciembre de 2022 fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura "por realizar comentarios proselitistas que atentaron contra las instituciones democráticas". Es que Ramos Padilla convocó a través de sus redes sociales a una “pueblada” para presionar al Tribunal que entendía en la causa Vialidad, en la que se encuentra procesada Cristina Kirchner. Para los denunciantes, el magistrado buscó “denigrar al Poder Judicial”.

La Fundación Apolo había hecho la presentación y allí se planteó que en noviembre de aquel año "el juez Ramos Padilla realizó y/o difundió manifestaciones que refieren a una pueblada contra el poder judicial mafioso, al objetivo de lograr que esta Corte Suprema se vaya; a la necesidad de sacar jueces; a que los jueces dejen de perseguir; a que las puebladas son pacíficas, pero el pueblo finalmente hará sentir su escarmiento”.

Para un hombre de leyes conocedor de las altas esferas, "el concepto que tengo sobre Ramos Padilla es el peor. Ojo, no es algo personal, no me refiero a su vínculo conmigo, no tengo nada que decir, en absoluto, pero su labor deja mucho que desear. Él siempre priorizó la ideología militante por sobre la aplicación de la ley penal. Lo que cuestiono es su equidad e imparcialidad, dos elementos indispensables para dictar justicia".

Sabedor del funcionamiento del juzgado porteño 29, el abogado penalista no vaciló en definirlo "como el más desorganizado, con la agenda más recargada y las resoluciones más lentas. Pero en los pasillos de tribunales ya se saben y lo conocen... Y lo peor de todo es que no sorprende. Como tampoco llama la atención la falta de coherencia en sus sentencias. Reconozco que pensé en denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura por su comportamiento irregular pero finalmente no lo hice".

“Burros sin moral”, “hipócritas”, “pelotudos”, “traidores”, “antipatrias”. No es el enfrentamiento entre barrabravas, sino los calificativos con que el juez Ramos Padilla, años atrás, se refirió, a través de su cuenta (por entonces) en Twitter, a miembros de la Corte Suprema de Justicia, otros jueces colegas, fiscales, diputados y periodistas.

El Consejo de la Magistratura rechazó sancionar al juez Juan Ramos Padilla por insultar a otros magistrados y en su cuenta de X, posteó: "Un juez se defendió ante el Consejo de la Magistratura que lo acusa por criticar a la Corte".

Juez sin freno, acérrimo cristinista del secto de Leopoldo Moreau, de buena relación con Luis D’Elía, e ideólogo de marchas contra la Corte Suprema, denostó al fiscal Diego Luciani por su alegato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Además de considerar que planteó “barbaridades” en su exposición, a la que entendió como parte de un “papelón histórico” de la Justicia, el magistrado había deslizado: “Que le pongan un psicólogo para que no se suicide”.