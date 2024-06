La puerta de un Jardincito fue escenario de una pelea familiar, vecina denuncia amenazas

Metán viene siendo noticia casi a diario por distintos hechos de violencia e inseguridad en los últimos meses, pero este fin de semana largo estuvo marcado por una serie de eventos tumultuosos que dieron lugar a distintos delitos.

Al respecto, El Jefe de la Comisaría 1ra de Metán, Comisario Sergio Blanco, brindó detalles sobre los incidentes y la intensa labor policial durante estos días, influenciada por los festejos del Día del Padre y los actos en conmemoración por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

"Fue un fin de semana muy agitado. La policía tuvo un arduo trabajo, especialmente debido a los festejos y las conmemoraciones", señaló Blanco.

En cuanto a los delitos contra la propiedad, indicó que se registraron numerosos casos, probablemente aprovechando que muchas personas dejaron sus hogares para viajar o asistir a celebraciones.

"Lamentablemente, muchos de estos incidentes sucedieron debido a que las familias se ausentaron sin notificar a sus vecinos. La policía subraya la importancia de mantener una comunicación constante con la comunidad para estar alerta ante cualquier eventualidad o incidencia", aconsejó Blanco.

A raíz de estos delitos, la División Brigada de Investigaciones ha estado trabajando, logrando varios resultados positivos y detenciones. "Logramos la detención de dos o tres personas relacionadas con estos delitos contra la propiedad. Además, estamos investigando otros casos que podrían resultar en procedimientos y secuestros", añadió.

Un incidente destacado ocurrió en el Barrio Diógenes Zapatas, donde un móvil de Infantería fue atacado durante una batalla campal en la madrugada del domingo. La policía intervino para restablecer el orden, encontrando un grupo de personas de todas las edades agrediéndose mutuamente con elementos contundentes. A pesar de las dificultades y agresiones al móvil, los efectivos lograron contener la situación. "Durante la intervención, un menor resultó lesionado y fue trasladado al Hospital del Carmen en un móvil policial, ya que no había una ambulancia disponible en ese momento", informó Blanco.

En relación a lo sucedido en Diogenes Zapata, se conoció a través de Expresión del Sur que es una disputa entre dos familias, que tuvo un primer enfrentamiento el domingo, un segundo el día lunes 10 de junio en las puertas del Jardín de Infantes de la Escuela Gorriti, ubicada en la Villa San José.

Sobre el hecho una mujer denunció "Cuando fui a acompañar a mi hija a dejar a su hijo en el jardín, nos encontramos con las familias Vargas, Mesa y Leiva esperándonos. Nos agarraron del cabello, nos golpearon, sacaron un cuchillo y nos amenazaron con matarnos a nosotras y a mis nietos. Todo ocurrió en frente de los chicos; uno de ellos tuvo que ser llevado a casa por otra persona".

La situación se volvió más alarmante cuando la mujer explicó que no podían regresar a su hogar debido a que los agresores los esperaban armados con cuchillos, palos, hondas y botellas con nafta. "No podemos regresar a casa porque nos están esperando en la esquina de la escuela en Roque de Sáenz Peña y la Lavalle. Una señora me avisó que apedrearon mi casa, y tengo una niña con discapacidad que no habla ni camina, además de un nieto epiléptico y otra nieta también discapacitada. Estoy preocupada por su seguridad", sostuvo.

La denunciante expresó su frustración por la falta de respuesta de la policía. "La policía no hizo nada. El móvil pasó de largo y no se detuvo a ayudarnos. Pedimos que nos llevaran a casa, pero nos dijeron que primero debemos hacer la denuncia en la Comisaría", manifestó la mujer mientras señalaba que este problema comenzó en febrero y continúa sin solución.

Según la mujer, el conflicto comenzó debido al tráfico de drogas en el barrio. "El problema es por la droga. En el barrio, toda la manzana sabe que venden estupefacientes. Mis nietos dejaron la escuela por este tema, y cuando intentamos buscar ayuda legal, comenzaron los problemas".

El enfrentamiento no solo ocurrió el lunes; la violencia se extendió durante todo el fin de semana. "Quisimos celebrar el Día del Padre, pero tuvimos que salir corriendo por los ataques con piedras, botellas con nafta y hondazos. A mi nieto le lastimaron la cabeza, le sacaron dientes y tuvieron que hacerle cinco puntos".

Finalmente, la mujer hizo un desesperado llamado a las autoridades para que intervengan y pongan fin a esta situación insostenible. "Pedimos que la fiscal nos dé una solución. No tenemos derecho a nada, no podemos salir a comprar porque nos pegan. Quiero justicia porque esto ya no es vida para nosotros. Estamos corriendo riesgos y nos amenazan con matarnos".

Otros incidentes del fin de semana

Además de estos incidentes, mencionó un caso en un boliche local, donde un hombre rompió la puerta de ingreso al no poder acceder al establecimiento después del cierre. "La policía intervino de inmediato y el personal del Sistema de Emergencia 911 logró la detención del individuo, quien fue retenido debido a los daños causados", explicó.

Por otro lado, el Comisario informó que el baile realizado en el Club Instituto Tráfico contó con la asistencia de aproximadamente 1.340 personas y se desarrolló sin incidentes significativos.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad, recordando que la responsabilidad del comportamiento de los menores recae en gran medida en los padres. "Muchas veces los incidentes son registrados por menores, y los padres también tienen responsabilidad", subrayó el funcionario policial al tiempo que instó a los metanenses a colaborar y estar atentos a cualquier actividad sospechosa en su entorno.