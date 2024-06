Copa América: la Selección de México usará camisetas intervenidas por artesanas

La Selección Mexicana de Fútbol presentó una camiseta con un bordado especial realizado por artesanas del norte de México, en una colaboración sin precedentes con la marca deportiva Adidas.

Las mujeres encargadas de este delicado bordado son parte del colectivo Someone Somewhere, conocido por sus intervenciones con marcas internacionales. Cada camiseta requirió 11 horas adicionales de trabajo debido a los detalles y bordados agregados, lo que las convierte en verdaderas obras de arte.

Se trata de la primera relación que tiene Adidas con un grupo de bordadoras. Las camisetas únicas serán subastadas al finalizar el torneo Conmebol Copa América Estados Unidos 2024, añadiendo aún más valor a estas prendas ya especiales.