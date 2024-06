Cárcel Federal de Güemes: Vecinos piden la aparición de Loan

Luego de que se conoció que los sospechosos por la desaparición de Loan serían trasladados al Penal Federal de Güemes, los vecinos de la localidad se manifestaron pidiendo la aparición del pequeño que falta desde hace dos semanas en su hogar.

A través de SomosSalta, Raquel, vecina que llegó con carteles hasta la prisión pidió "que no sea un caso más olvidado".

Bajo la consigna "devuelvan a Loan", la mujer pidió "que la justicia, haga justicia y aparezca". En este sentido aseguró "que los vecinos tenemos miedo, porque de acá alguna vez se han escapado".

"No me parece que los traigan a Salta, al final los mueven de un lugar al otro y al final no hablan", opinó.

Raquel contó que hace algunos meses "se perdió la hija de una ahijada mía y apareció en Bolivia", y sostuvo que se trató en ese momento de un caso de trata de personas.