El hijo de Alberto Fernández lo acusó de “quitarle trabajo”

Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, siempre se mostró en sus redes sociales como un amante de la farandula, ya que su sueño siempre fue brillar en los escenarios, aunque siempre fue criticado por el vínculo que mantiene con su padre.

Recientemente, el joven fue entrevistado para la revista GENTE, donde fue consultado por su actual relación con su padre. “Tengo un vínculo normal, pero no tengo por qué estar mostrándolo constantemente”, comentó.

Por otro lado, una de las consultas más polémicas de todas fue sobre si la presidencia de Alberto la habría dado oportunidades laborales, ya que en las redes, miles de usuarios lo criticaron en su momento por los posibles vínculos laborales que le podría tener debido por su padre.

“A diferencia de lo que considera la gente, más que darme trabajo me ha quitado ”, comenzó comentando Dyhzy. “Más que ayudarme me perjudico. Lo que sí creo es que soy una persona muy inteligente y trabajadora, y todo lo que he ganado fue gracias a mi esfuerzo”, sentenció el joven influencer y cantante.