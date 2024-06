Fernando Burlando cuestionó al padre de Loan: “Hay partes de su relato muy poco claras”

Fernando Burlando llegó este domingo a la localidad correntina de 9 de julio, donde se reunió con la familia de Loan Danilo Peña y el resto de los abogados para definir una estrategia, luego de la llegada de Patricia Bullrich y las declaraciones de Laudelina Peña.

Tras este encuentro, y antes de partir nuevamente para el naranjal en donde fue visto por última vez el nene de 5 años, Burlando fue contundente con sus declaraciones y apuntó directamente a José, el padre. “En el relato de José hay muchos puntos con poca claridad. Nos llamó la atención eso, hay partes de su relato muy poco claras”, dijo.

En esa línea, sostuvo: “Es insólito que después de haber prestado declaración y que haya hablado con tantos funcionarios, él tenga este relato. El interrogatorio le genera mucha claridad a cualquier persona. Hay partes de su relato poco claras en cuanto a si fue antes o después la salida de Loan del almuerzo, quiénes salieron con él, quiénes lo acompañaron a la zona de los naranjos”.

Por ello, decidieron esperar un rato antes de volver al campo de Catalina Peña para hacer la reconstrucción de los hechos del 13 de junio.

Burlando volvió a cuestionar la declaración de Laudelina: “Está guionada por algún sector del poder y con un artilugio técnico procesal más que viejo que el sol. Es realmente angustiante que se manejen las cosas así, que no se le de transparencia a un proceso así porque esto no hace más que enturbiar toda esta investigación y la preocupación que tiene la familia. Estamos hablando de una criatura, de un nene. Manejar tan livianamente información que si está con vida o si la perdió es nefasto”.

“Es increíble hablar de un accidente y de ocultar el cuerpo. Si fue un tema culposo, vas a tratar de que la criatura se recupere, no lo escondés. Tiene que haber un motivo para esconder un supuesto cadáver. Algo que surge de las charlas que tuvimos con José es que nadie preguntó si en algún momento Laudelina le había comentado algo de este relato fantasioso. No se lo contó ni durante ni después. Si estuvieron juntos en el lugar, si había una circunstancia de estas características, ¿por qué ella no se lo contó a José?”, planteó el letrado.

Ante esta situación, Burlando y su equipo solicitaron que se le tome declaración testimonial a la mujer y a todos los que la acompañaron en la búsqueda en el fuero federal: “No van a poder mentir. Una vez que declaren estos testigos, vamos a ir por los funcionarios que recibieron una declaración, que obstruye la investigación y que violaron el secreto de sumario”.

“Acá parece que no importa nada, pero ahora sí va a importar. La prioridad es que aparezca Loan sano y salvo, después que los delincuentes paguen con el castigo más duro que tiene el Código”, insistió y detalló que no saben dónde está Laudelina, aunque le comentaron que “está protegida”.

Por otro lado, el abogado indicó que se quiere reunir con el fiscal a cargo y la jueza federal Cristina Pozzer Penzo: “Quiero explicarles esto que me preocupa, que tiene que ver con las interferencias de poderes que son ajenas del Poder Judicial”.

Mariano Peña, hermano mayor de Loan, señaló: “Desde que llegamos no pudimos hablar con la ministra, tampoco hablamos por teléfono. Nadie habló ni con mi papá, ni con mi mamá, ni conmigo, ni mis hermanos”.

Gustavo Briend, parte del equipo de Fernando Burlando, dijo que espera que durante el transcurso del día Bullrich se ponga en contacto con los abogados que defienden a la familia correntina. En esa misma línea, rechazó la denuncia que hizo la tía de Loan contra María Victoria Caillava y Carlos Pérez: “Creería que es algo armado. Pedimos una serie de medidas procesales, una que tiene que ver con lo que declaró ayer”, remarcó Briend.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó este domingo por la mañana a 9 de julio y fue directo a la casa de Catalina Peña para acompañar a la jueza Pozzer Penzo en el operativo que se realizó en ese campo. Por el momento, no hubo nuevas pistas ni rastros que puedan indicar qué pasó o dónde está el nene.

En paralelo, el juez Alejandro Darío Ortíz rechazó el pedido del fiscal Guillermo Barry de mantener la denuncia de Laudelina Peña en la esfera provincial y le ordenó remitir todo al fuero federal. El argumento que dio el juez es que el pasado 24 de junio los fiscales provinciales se declararon incompetentes para llevar adelante el caso de Loan y como la denuncia tiene que ver, debe ser remitida a la investigación que encabeza la jueza. /TN