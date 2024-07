Reapareció Cristina y apuntó contra el Gobierno: “El superávit fiscal es cada vez más trucho”

Luego de una semana positiva para el Gobierno con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, la expresidente Cristina Kirchner reapareció y cuestionó la política económica del presidente Javier Milei.

CFK rompió el silencio en una entrevista en el canal de streaming Gelatina, en un mano a mano con Pedro Rosemblat, en donde habló sobre los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei.

En sus declaraciones más contundentes contra el actual presidente de la Nación, enfatizó: “El superávit fiscal es cada vez más trucho: las energéticas le están pidiendo que les paguen y a las provincias no le están girando nada, cero pesos; no compran alimentos; no compran medicamentos; suspendieron 3000 obras públicas y, por lo tanto, el pago, entonces es trucho, pero además de trucho insostenible”.

Cristina Kirchner aseguró que Javier Milei “es sostenido únicamente por los capitales, porque propone cosas insólitas, que no estarían funcionando”, siendo contundente contra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, la expresidenta aclaró “yo no quiero que fracase, espero que corrija, si no alguien lo va a hacer”.

“En ese mundo no podemos seguir pensando que la amenaza es el comunismo, porque parecés disociado de la realidad. Espero que los hechos se impongan”, refirió más tarde, haciendo alusión a la postura de Javier Milei contra la oposición.