Copa América: Panamá y Bolivia a todo o nada en el Grupo C

Este lunes continúa la tercera fecha de la Copa América con el grupo C y enfrentará al mismo horario, a partir de las 22, a Bolivia vs Panamá y Estados Unidos vs Uruguay.

El primer encuentro ambas selecciones se juegan el todo o nada en el Inter&Co Stadium de Orlando. "La Verde" ya está eliminada y ya piensa en la próxima fecha de eliminatorias en septiembre. Pero por su parte, la selección "Canalera" tiene que ganar y esperar que Uruguay gane o empate al combinado norteamericano.

El historial en Bolivia y Panamá consta de seis enfrentamientos con cuatro victorias del conjunto sudamericano y dos para el centroamericano.

Posible 11 de Bolivia: Guillermo Viscarra; Jesús Sagredo, Luis Haquin, José Sagredo; Héctor Cuellar, Fernando Saucedo, Rodrigo Ramallo, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; César Menacho y Bruno Miranda. DT: Antônio Zago.

Esta sería la formación de Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba, Cristian Martínez, Abdiel Ayarza, Eduardo Guerrero, Édgar Bárcenas, Eric Davis, Michael Murrillo, Edgardo Fariña y Roderick Miller DT: Thomas Christiansen.

Por otra parte, los locales y los charrúas se enfrentan en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Uruguay ya está clasificado y sólo buscará asegurar el primer lugar. Mientras que Estados Unidos deberá ganar para asegurar la clasificación y esperar que Panamá no golee a Bolivia.

El historial entre Estados Unidos y Uruguay recolecta ocho partidos de los cuales ambos ganaron en dos ocasiones cada uno y el resto son empates.

Así formaría el conjunto norteamericano: Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Giovanni Reyna, Yunus Musah; Folarin Balogun y Christian Pulisic. DT: Gregg Berhalter.

Este sería el 11 que ponga Marcelo Bielsa en la cancha: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, José María Giménez, Matías Viña; Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Giorgian Arrascaeta, Manuel Ugarte, Maximiliano Araújo; y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.