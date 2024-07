La prima de Loan dijo que teme por su hija y reveló impactantes detalles

Camila, prima de Loan Danilo Peña que participó del almuerzo previo a la desaparición, brindó una entrevista donde desmintió la versión del accidente que introdujo en la causa su tía Laudelina y aseguró tener la sospecha de que "hay algo oculto" en el caso.

En la entrevista brindada a Telenoche, realizada luego de su presentación ante la Justicia como testigo, Camila relató con detalle los hechos del día de la desaparición, desde la llegada a la casa de la abuela hasta el momento en que se percataron de la ausencia de Loan.

"El día de la desaparición fue muy tranquilo", afirma Camila. "Fuimos con mi nena hasta la casa de la abuela las dos solas, en moto. En el lugar estaban los que salieron en la foto, nadie más", agregó.

Respecto al almuerzo y la posterior visita al naranjal, Camila describe: "El almuerzo fue muy sencillo para mi punto de vista. Primero arranca Antonio (Benítez). La idea de él era ir, recolectar naranjas y traerlas, pero después a Daniel se le ocurrió seguirlo. Atrás fueron los chicos, y lo seguimos nosotras con mi hija y Mónica. En ese momento se me ocurrió tomar la foto. Dejé de ver a Loan cuando ellos están próximos a llegar al naranjo. Veníamos charlando de las frutas, en el camino bajamos naranjas, las llevamos a la casa, me senté en la mesa de los chicos y las empecé a pelar".

Sin embargo, Camila remarca un punto clave: «En el medio hay algo que Laudelina solamente sabe, el porqué está haciendo todo esto».

La prima de Loan también desmiente categóricamente la versión del accidente: "Yo no vi la camioneta. Cuando nos sentamos en la mesa, al regresar, nos avisan que Loan no estaba. Soy la primera en levantarme a salir a buscarlo. Cuando salí a buscarlos, Pérez y Caillava ni habían arrancado la camioneta. Para mí es imposible que lo hayan atropellado donde marcan, lo desmiento. Si fue en otro lugar, ahí no te aseguro nada. No había gente borracha y la botella de vino se compartió entre cuatro".

Ante las inconsistencias en el relato y la sospecha de un hecho más grave, Camila expresa: "Me llama la atención la versión del accidente. Para mí quieren darlo por muerto y apagar el caso de una forma muy horrible. Temo por mi hija, porque las personas que siempre están visitando a mi abuela es mi nena y el nene de Laudelina. Para mí, a Loan lo raptaron. No hay forma de que Loan se haya perdido".