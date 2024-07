"Mi mejor experiencia fue con un hombre de 80 años en Buenos Aires", dice Pamela Anderson

Pamela Anderson ha revelado que su noche más tórrida de seducción en realidad sucedió con un hombre de 80 años, en Buenos Aires.

La bomba rubia hizo la confesión detallada en su autobiografía y dijo que la relación con ese hombre mayor la ha acompañada desde entonces. Según la actriz, él la guió paso a paso después de bailar juntos toda la noche, informa Daily Star.

Pamela recordó la noche en Buenos Aires, Argentina, cuando ella tenía veinte años: "Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Ese hombre me cambió y nunca lo he olvidado".

Anderson dijo que el suave toque del hombre la dejó "sin aliento" y que ser tratada por un "hombre verdadero" era "algo que nunca había sentido" antes.

Pamela hizo una serie de confesiones picantes a lo largo de sus memorias, indica Daily Star.

Se ha casado seis veces con cinco hombres diferentes (con uno se casó dos veces) y su vida sexual fue tema de titulares durante muchos años durante los años 90 y 2000.

Los fanáticos recordarán su tumultuosa relación con el rockero de Mötley Crüe, Tommy Lee, y su filtración de videos sexuales, que fue el tema de la miniserie de 2022 Pam and Tommy. En sus memorias, Pamela también recuerda con angustia el abuso sexual que sufrió cuando era niña.

Anderson escribe que entre los seis y los diez años, la obligaron a tener juegos sexuales con una niñera. La malvada mujer luego "pagó" a Pamela con juguetes usados como soborno para que guardara silencio sobre el abuso, dice Daily Star.

Pamela también dijo que fue violada por un adulto cuando la dejaron sola con ellos con tan solo 12 años. Aproximadamente dos años después de eso, Anderson relata que fue cruelmente violada en grupo por su novio y sus compañeros mientras estaba en su propio automóvil.

La actriz también habló de sus matrimonios, uno de los cuales solo duró dos semanas, y confesó: "Los hombres son mi perdición y he probado todo tipo. El denominador común soy yo", informa Daily Star.

También confesó que Tommy Lee "puede haber sido la única vez que estuvo realmente enamorada" y durante "el resto de su vida", todas las demás relaciones "palidecieron en comparación a esa".