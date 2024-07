Así quedaran las semifinales de la Copa América 2024: días y horarios de los partidos

Luego de 24 apasionantes partidos donde hubo más de una sorpresa, la fase de grupos llegó a su fin y la Copa América 2024 comenzó la recta final con los cruces por los cuartos de final tras los que quedaron definidas las semifinales.

La acción comenzó con el sufrido triunfo por penales de la Selección Argentina ante Ecuador tras el 1-1 en los 90; y siguió el viernes con la clasificación, también por penales de Canadá ante Venezuela.

El sábado, en tanto, Colombia goleó sin atenuantes a Panamá, en el cruce con mayor diferencia de esta etapa. Finalmente, Uruguay derrotó en los penales a Brasil para meterse entre los cuatro mejores.

Las semifinales de la Copa América 2024

Argentina vs Canadá, martes 9 de julio a las 21 horas en MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

Uruguay vs Colombia, miércoles 10 de julio a las 21 horas en Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina