"¡Devuelvan a Loan! ¡Con los niños no!" Así se manifestó Güemes afuera del penal

Durante el fin de semana, vecinos de General Güemes, mostraron su repudio e impotencia ante la presencia de 5 de los 6 detenidos en el caso Loan en el penal Federal. Estos fueron trasladados el 28 de Julio y desde entonces los vecinos mostraron molestos.

Con carteles, familias enteras se apostaron en las puertas del complejo penitenciario federal pidiendo justicia por el pequeño correntino y a su vez cuestionando la presencia de los involucrados en el caso hasta el momento, ya que consideran "peligrosa" su presencia allí, más teniendo en cuenta que en la localidad en los últimos días se denunciaron distintos hechos de inseguridad que vinculan a menores que habrían sido fotografiados por adultos en establecimientos educativos entro otros hechos.

"Como no voy a estar molesta, tenemos que estar moviendo todo por esta causa injusta porque hasta ahora cuantos días van y no se puede conseguir que todavía salgan los responsables, los irresponsables, entonces nosotros por qué no tenemos que hacer cargo, nuestro pueblo se tenga que hacer cargo si eso se nacional, no le tengo miedo, pero sí está la inseguridad de los niños", manifestó una de las vecinas.

Apuntando contra la inseguridad que implica el tener estos detenidos en Güemes, la mujer en El Tribuno dijo que "muchos papás están con miedo".