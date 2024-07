Recomendaciones para evitar una intoxicación con monóxido de carbono

En lo que va del año se informaron 39 casos de intoxicación por monóxido de carbono en la provincia de Salta de acuerdo al Ministerio de Salud Pública que advirtió a la sociedad sobre el riesgo que esto significa.

¿Cómo se previene?

Realizar los mantenimientos correspondientes; no se debe utilizar hornallas y hornos para calentar; al brasero se lo debe encender afuera y mantener una ventana abierta; no dormir con velas o braseros encendidos; no instalar el calefón en el interior del baño; las llamas de los quemadores de horno y hornallas tiene que ser azul; no encender autos en ambientes cerrados.

Las localidades más afectadas son: Anta (1), Capital (28), Cerrillos (5), Gral. Güemes (1), Rosario de la Frontera (3), Rosario de Lerma (1).

Los más afectados con 14 casos son los bebés y niños. Esto representa el 35,9% del total de casos. Completan el total nueve adolescentes y dos adultos mayores.

Los síntomas son: Dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, dolor en el pecho, confusión y pérdida de conocimiento.