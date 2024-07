El frío no da tregua y ya hay varios intoxicados con monóxido de carbono en Salta

Salta no está exenta de las bajas temperaturas que se vienen registrando hace algunos días en todo el país, con una ola polar que parece no dar tregua por ahora y la gente busca calefaccionar o calentar el lugar que habitan de cualquier manera, aún poniendo en riesgo sus vidas con braceros e instalaciones de gas o eléctricas que no están en buenas condiciones.

Durante el fin de semana, según reportó a InformateSalta el Jefe de Prensa de la policía de Salta, Sub-comisario Agüilera se registraron varios casos sin tener que lamentar víctimas fatales.

"En la tarde, mediodía y en las últimas horas de ayer (martes) registramos tres incidentes con el tema de uso de bracero y con la pérdida de gas en los domicilios".

Agüilera detalló al respecto de los hechos. "Hubo dos alertas al 911 uno en barrio San Silvestre y uno en la calle Juramento 2900, sobre personas que habían sido intoxicadas con monóxido de carbono y que se encontraban descompensadas en el interior del domicilio, personal policial acude al lugar juntamente con personal de sanidad de SAMEC y constatan esta situación y son asistidos por personal médico rápidamente, sin lamentar víctimas fatales sino intoxicadas con diagnostico "leve".

Además, el fin de semana, se reportó una persona intoxicada con gas "aparentemente producto de la pérdida por una manguera mal colocada o dañada. "Una persona en B° El Tribuno resultó con intoxicación por monóxido de carbono, fue asistida por personal de salud y no se tuvo que lamentar víctimas fatales".

Recomendaciones