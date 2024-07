Falta de gas: Salta había advertido que era necesaria la reversión del gasoducto

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, dialogó con InformateSalta sobre el corte en la provisión de GNC que sufre Salta. La restricción va en consonancia con la baja en las temperaturas.

Para poder abastecer a los hogares e instituciones se determinó la suspensión de la venta de GNC para el transporte y así mantener la presión del gas.

"Gustavo Sáenz sostuvo que eran necesarias las obras de la reversión del Gasoducto Norte"

El ministro Villada aseguró que esta situación habría podido evitarse de haber escuchado el reclamo del gobernador Gustavo Sáenz quien sostuvo que eran necesarias las obras de la reversión del Gasoducto Norte. Con esta obra se hubiese abastecido el norte del país con el suministro desde Vaca Muerta y también con esta obra se habría podido evitar el gasto extra en la compra de gas.

"No tenemos información precisa porque los organismos respectivos no proveen información certera y aducen que depende de las condiciones climáticas” cuestionó Villada. “Esperamos que se adopten las medidas para que en definitiva no sigamos siendo perjudicados quienes vivimos en el interior del país” expresó.

"Las complicaciones que está teniendo Salta son una verdadera injusticia”

Para Villada, las complicaciones que está teniendo Salta “son una verdadera injusticia”, ya que mientras sufrimos las restricciones en el sur se piensa cómo explotar gas por el puerto.

Por último, pidió que “haya funcionarios que tengan el nivel técnico para evitar que estas cosas pasen”. “Vamos a seguir como Gobierno reclamando esto que es un derecho de los salteños” finalizó.