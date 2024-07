Forestello: “El primer objetivo es estar un año más en la categoría”

Luego del empate ante Deportivo Madryn, que lo mantiene fuera de la zona del reducido, el DT de Gimnasia y Tiro, Rubén Forestello, aseguró que “el primer objetivo es alejarse de los que están abajo para darle la tranquilidad a la institución de estar un año más en la categoría”

“Miró semana a semana y lo único que quiero es sumar los puntos necesarios, que ya faltan pocos para darle tranquilidad a la institución”, aseguró.

El entrenador focalizó en la importancia de sumar puntos para mantener la categoría. “Trabajo en la semana, hay que seguir enfocados en lo nuestro, tratar de darle lo mejor que tenemos nosotros como cuerpo técnico a los jugadores y tranquilidad a la institución de saber que falta poco para tener un año más en proyección. Entendiendo todo lo que pasa con respecto a las posibilidades que tenemos como equipo”, dijo.

Lo cierto es que no hubo respuestas futbolísticas por parte del equipo millonario y otra vez de local, perdió dos puntos valiosos y se mantiene alejado de la clasificación. El entrenador volvió a realizar variantes en el once titular, pero no obtuvo el resultado esperado.

El próximo partido será ante Defensores Unidos en condición de visitantes. “Hay que seguir mejorando”, concluyó.