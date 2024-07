A qué hora y quienes son los bicampeones que llegan a Argentina

Tras ganar la Copa América 2024, los integrantes de la Scaloneta llegan al país. No arribarán todos los integrantes del plantel bicampeón.

El capitán del equipo, Lionel Messi, se quedará en Estados Unidos junto a su familia, además, deberá someterse a estudios médicos para conocer la gravedad de su lesión en el tobillo derecho.

Emiliano "Dibu" Martínez tampoco llegará al país porque aprovechará para descansar junto su familia y tomarse vacaciones.

Otamendi, Julián Álvarez y Gerónimo Rulli tiene compromisos a partir de ahora con el Seleccionado que dirige Javier Mascherano ya que disputarán los Juegos Olímpicos de París 2024 y se sumarán a la concentración en los próximos días.

Otro de los jugadores que comenzarán inmediatamente sus vacaciones y no llegará a Argentina es Nicolás Tagliafico, quien se quedará en Florida para sus vacaciones.

En total, son aproximadamente 11 los jugadores que arribarán al país, junto con parte del cuerpo técnico, entre los que están Leandro Paredes, Valentín Carboni, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Gonzalo Montiel, Alexis Mac Allister y Nicolás Gonzalez.

El DT campeón también llegará a Argentina junto a la delegación.

El seleccionado bicampeón de América arribara a Ezeiza entre las 20 y las 21. AFA aún no confirmó si se realizará una celebración especial o no, por lo que no hay precisiones sobre posibles festejos. A su vez, el presidente de la Nación, Javier Milei, invitó a los jugadores a festejar a la Casa Rosada.