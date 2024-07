Avanzan descontrolados los incendios en Córdoba

Bomberos de Córdoba siguen combatiendo un impactante incendio forestal que se desató el lunes por la tarde en el Valle de Traslasierra y que, por estas horas, se trasladó también al Valle de Calamuchita. El foco tiene lugar varios kilómetros al sur del Cerro Champaquí.

La zona donde se encuentra el foco ígneo es inaccesible por vía terrestre, por lo que el personal lo hace a través de cuatro aviones y tres helicópteros.

"Hay 150 bomberos que están trabajando, 100 están arriba, 50 están de apoyo abajo. Además, hay otros bomberos en apoyo a las pistas donde aterrizan los aviones para cargar agua. Ya tenemos casi 3.000 hectáreas afectadas", dijo a Cadena 3 el vocero del Plan Provincial del Manejo del Fuego, Roberto Schreiner.

Y añadió: "Hay un frente importante de fuego que tiene casi ocho kilómetros de largo. Y no hay riesgo de viviendas, no hay riesgo de personas que podrían estar cerca de allí. Es un lugar de muy difícil acceso".

"Es el incendio más grande que tuvimos en esta temporada de incendios forestales, que tiene que ver con el adelanto del invierno, la cantidad de heladas, el frío, la poca humedad y el viento", aseguró.

Schreiner confirmó que el fuego no está afectado nada del Cerro Champaquí y explicó que las tareas de los bomberos se ven afectadas por los fuertes vientos.

"El problema es el viento que hemos tenido durante toda la madrugada de más de 50 kilómetros por hora, que obviamente hace que se propague mucho más rápido el incendio. También explicó que se encontró un acceso para vehículos 4x4, lo cual facilitará el trabajo en terreno.

A pesar del incendio importante en Yacanto, Schreiner indicó: "Todos los días tenemos pequeños incendios, pero gracias a la rápida intervención no se propagan".

El vocero también hizo hincapié en recordar a los ciudadanos y turistas sobre la alerta ambiental vigente debido a la temporada alta de incendios forestales: "Está prohibido encender fuego o hacer alguna actividad que podría llegar a generar algún incendio forestal".

El Gobierno de Córdoba recordó que es temporada de incendios forestales y que los riesgos de inicio de fuego es muy alto, por lo que instó a no quemar basura, no tirar colillas de cigarrillos, no hacer asados en zonas prohibidas y a no quemar pastizales.