Emotiva misa de despedida al papa Francisco en la iglesia donde el pontífice dio sus primeros pasos como sacerdote

“Celebramos el paso a la inmortalidad del papa Francisco.” Con estas palabras y seguido de cánticos religiosos, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cueva, inició la misa en honor al Papa Francisco en la Basílica San José de Flores.

Con aires de tristeza, resignación y respeto por la vida del Santo Padre, quien murió este lunes a los 88 años, una multitud copó la catedral ubicada en Rivadavia al 6950, donde el papa Francisco dio sus primeros pasos como sacerdote.

“Estamos aquí en esta misa de acción de gracias por lo que significó y por lo que significa la vida de Francisco en nuestra vida, en nuestra iglesia y en el mundo. No dejamos de tener una luz de esperanza porque sabemos y estamos celebrando en esta Pascua que la muerte nos tiene la última palabra y que así como resucitó Cristo, también resucitaremos todos".

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cueva, ofició la misa en honor al Papa Francisco en la Basílica San José de Flores. Foto Santiago Garcia Díaz

Y prosiguió: "Como nos dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Por eso en el corazón es de noche, pero también es un poquito el amanecer. Hay mucha oscuridad y tristeza, pero no perdemos la esperanza del recuerdo y al mismo tiempo, como su vida y su magisterio siguen siendo una luz, siguen siendo un faro en medio de la oscuridad, no está todo perdido".

Los hinchas de San Lorenzo, el equipo del Papa, presente

En este sitio también se presentaron varios hinchas del equipo de San Lorenzo, equipo del cual Francisco era hincha.

“Yo creo que amor con amor se paga. Yo soy Marcelo Dambrosio, soy fan de San Lorenzo. Nací a cuatro cuadras donde vi a Francisco toda mi vida. Lo amé desde pibe. Lo conozco por su amor por los pobres, por su trabajo social. Lo conocía cuando era Jorge y nada, me parece que las transformaciones que ha hecho en la Iglesia son para reivindicarlas, para continuarlas. Por supuesto, el amor que él le ha dado a todos los que seguimos sus ideas hay que devolvérselo estando acá. Yo lo recuerdo con humildad..” expresó el seguidor del papa junto a la bandera de San Lorenzo que él colocó.

Marcelo y amigos vinieron y colocaron en las escalinatas de los exteriores de la Basílica San José de Flores la bandera de San Lorenzo.

Además indicó que el Papa Francisco pese a tener condiciones para tener un mejor estilo de vida, él se manejaba como el ciudadano de a pie. “Teniendo muchas condiciones para manejarse de otra forma, él elegía viajar en subte, en Premetro, ir y venir, salir de una reunión con vecinos y que te alcanzamos hasta el auto, ¿qué auto? decía él , yo me voy en Premetro, te decía, yo me voy en subte. Ese era Francisco, ese era Jorge. El mejor recuerdo que me quedó de él es la educación y el amor al prójimo que a mí por lo menos me lo inculcó de chico.”

Otro feligrés que se dio cita en el lugar, fue Diego, quien con un mate y la remera de San Lorenzo escuchaba la misa en el exterior de la iglesia.

Una multitud asistió a la misa de despedida del Papa Francisco en la Basílica San José de Flores. Foto Santiago García Díaz

“Pienso que es un momento importante para recordar todo el legado de Francisco en estos tiempos y sobre todo los más humildes. El dio la mano a la gente de a pie; él colaboró mucho con los cartoneros, con los recicladores. Todo lo que hizo acá fue un legado importante y creo que en este momento el país y el mundo entero debería leer y escuchar el mensaje que Francisco dejó para el mundo entero.”

Los pequeños emprendimientos se hicieron presentes en esta cita para despedir al sumo pontífice. Algunas personas comentan que la mercadería la tienen guardada desde hace algún tiempo atrás, ya que esperaban el regreso del papa Francisco a la parroquia que lo vio crecer, visita que tenía pendiente, y quedará de la misma manera.

Beatriz es una de las pequeñas emprendedoras que se encontraba en los exteriores de la Iglesia San José de Flores, donde vendía estampitas del papa, fotos y rosarios.

Teresa es otra fiel seguidora de Francisco, quien resalta el sentido de lucha que profesaba el sumo pontífice para la igualdad de condiciones. “Hagan lío” y Teresa estuvo presente con una lata de galletas y al reverso la foto del papa Francisco.

"Vine a apoyar al Papa, a acompañar en este momento tan triste de la humanidad, pues el Papa del pueblo, Papa de los desprotegidos, es el papa de los jóvenes, es el Papa que escuchó a todos los como a todas las a todas las a todas las clases sociales y en especial a los desprotegidos, a los jóvenes que están peleando, luchando su por eso de sus derechos. El Papa les dijo que hay que seguir en la lucha, que el no es quién para juzgarlos. Todos somos iguales ante la mirada de Dios. Por eso estamos acá. Por eso estoy acá, para llevar adelante el legado de que nos está dejando nuestro amado papa", dijo.

Los fieles coparon la iglesia donde Bergoglio dio sus primeros pasos como sacerdote. Foto Reuters

Paola, una seguidora del papa Francisco desde sus inicios, contaba que había recibido la noticia de la muerte de Bergoglio con tristeza y alegría al mismo tiempo. “Su muerte me sorprendió, sentí tristeza, pero alegría a la vez porque justo es en Pascua y sé que se va a ir derechito con Dios. El fue un cura revolucionario, porque fue argentino, porque fue humilde, porque fue cariñoso con el pueblo y porque fue un gran Papa. un fiel representante de lo que es la religión católica . El llevo el mensaje del amor, la humildad por sobre todas las cosas, represento el amor al pobre, al humilde al enfermo. Y ese es el mensaje que yo me llevo de él.”

La misa terminó entre cánticos y gritos que decían “Viva el papa, viva Francisco”. Aunque esto se vio opacado con la salida de la Vicepresidenta Victoria Villarruel, que fue despedida con insultos por parte de los detractores. /Clarin