Boca buscará poner un pie en los 8vos de la Copa Sudamericana, hora y formaciones

Esta noche, a las 21.30 (hora Argentina), Boca Juniors se enfrentará a Independiente del Valle en Ecuador para disputar el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2024. El ganador de la serie conseguirá pasar a los 8vos de final del certamen.

Boca irá esta noche a Guayaquil sin sus refuerzos Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez, y con muchos juveniles para armar un equipo alternativo.

A los refuerzos que no pudieron ser anotados se suman los siguientes ausentes: Cavani (lesionado); Brey (con la Sub 23); Medina (con la Sub 23); Equi Fernández (con la Sub 23); Zenón (con la Sub 23); Figal (lesionado); Anselmino (lesionado); Lema (lesionado); Blondel (lesionado); Pol Fernández (acumulación de amarillas); Valentini (decisión del entrenador); Benedetto (decisión del entrenador); Briasco (decisión del entrenador); Fabra (decisión del entrenador).

Por su parte, Independiente del Valle, que aterrizó en los Playoffs al quedar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, contará con Joao Ortiz y su niño maravilla, Kendry Páez. El equipo ecuatoriano además se reforzó con el colombiano Jeison Medina.

Este sería el 11 que ponga Diego Martínez en la cancha: Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Milton Delgado, Julián Ceballos; Miguel Merentiel y Lucas Janson.

Por otro lado, los "negriazules" plantarían la siguiente formación: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Beder Caicedo; Kendry Páez, Cristian Zabala, Joao Ortiz, Renato Ibarra; Junior Sornoza o Michael Hoyos y Jeison Medina.. DT: Javier Gandolfi.