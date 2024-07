Luisa Albinoni contó cómo funcionan las mafias que secuestraron a Loan: “Me ofrecían chicos a 3 mil dólares”

Al caso de Loan Danilo Peña destapó una mafia que hasta hace 38 días era un secreto a voces: la del tráfico de menores, que ofrece niños a parejas a las que se les hace muy difícil adoptar; y Luisa Albinoni reveló cómo la contactaron hace más de veinte años por este fin.

A comienzos del siglo, Luisa inició los trámites para convertirse en mamá de un bebé adoptado, pero casi en simultáneo le llegó un ofrecimiento casi siniestro, tal como contó en Nuevas tardes, el ciclo que conduce Denise Dumas por La TV Pública.

Luisa Albinoni con su hija, en una foto de hace unos años que la actriz compartió en sus redes

Luisa recordó que durante nueve años estuvo a la espera de poder adoptar a quien después fue su hija Verónica Russo mientras recorría hogares y juzgados de todo el país. “Cuando yo comencé con el tema de adopción, lo primero que llegó a mis oídos, sabiendo que yo era una persona pública, fue el ofrecimiento en dólares, como un catálogo con color de ojos y pelo”, reveló.

En este sentido, Luisa reveló que el precio que le pedían en el inicio de su tramitación era “más o menos en el año 2000, me pidieron 3 mil dólares”. “En ese momento no se hablaba de nada, y yo quedé horrorizada con todo lo que vi, porque vi eso y mucho más”, explicó la actriz.

LUISA ALBINONI CONTÓ CÓMO TRABAJAN LAS MAFIAS QUE VENDEN NIÑOS EN TODO EL PAÍS A PADRES QUE NO PUEDEN ADOPTAR

Respecto al siniestro ofrecimiento que recibió, Luisa explicó que había desde bebés hasta niños ya grandes. “Casi todos quieren un bebé porque no tienen recuerdos, pero a los chicos hay que decirles la verdad porque los recuerdos siempre están rondando”, recordó.

Albinoni recordó que cuando fue madre a los 19 años, nunca pudo ver al bebé fallecido, por lo que siempre la asaltó la duda de que haya sido víctima del tráfico de niños, y eso la mantuvo firme en el camino de la adopción legal.

“Que le sacaran a una mamá la criatura y me lo dieran a mí sin saber ella que estaba vivo, yo no lo podría hacer”, recordó Luisa, que, ante una pregunta de Mercedes Ninci sobre la zona del país en la que le hicieron este ofrecimiento, se negó a revelarlo.

Ante la consulta sobre si se trataba de la zona del litoral argentino, la actriz señaló que “era una zona mucho más cercana”. “Denunciar es difícil, todo esto es una mafia y por eso no doy más datos porque quiero seguir viviendo. No haría la denuncia porque me da terror”, cerró Luisa. /Ciudad