Denuncian que el Gobierno Nacional prohíbe hablar de Lali

El cineasta Goyo Anchou se convirtió en el portavoz de una denuncia contra el Gobierno Nacional y es que según cuenta, se dirigió a un espacio cultural dependiente del Ejecutivo para la realización de un ciclo de películas nacionales, y los programadores le recitaron un "código de censura" al que asegura llamaron así.

En este código se excluían cinco puntos que no iban a poder ser abordados, temáticas LGBT, feministas, críticas a la dictadura, defensas del gobierno anterior y participación de Lali Espósito.

"El clima es de mucho miedo, de 'no te metás, no digas nada'. Las microdinámicas del fascismo ya están acá. Es algo que pasa hace meses. Soy la segunda persona que hace referencia a códigos de censura que circulan. El primero fue Franco Torchia, que advirtió (en mayo) de una bajada de línea en relación al contenido LGBT en el sistema de radio y televisión argentina", recordó en diálogo con Pagina12.

Preservando su identidad, un programador de festivales de cine que trabaja en el ámbito independiente, confirma la denuncia: "Constantemente hablo con programadores sobre lo que sucede en salas nacionales de la capital, porque busco salas para festivales por sus condiciones técnicas. Lo que dice Goyo es verídico. Me lo han dicho varias personas de, por lo menos, cuatro centros culturales. Más o menos desde marzo sabemos que esto sucede. Es explícito, se da en charlas cara a cara, se dice off the record, circula por los pasillos. Hay cierta prevención con programadores que trabajamos con ciertos temas. Algunos programadores de los espacios oficiales me dicen que ni proponga películas; otros, que disfracemos las cosas. Ven amenazada la continuidad de sus puestos"